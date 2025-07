Кейт Мидълтън наруши кралския протокол

© Всяка година милиони спортни ентусиасти гледат най-стария турнир от Големия шлем – Уимбълдън. За Кейт, принцесата на Уелс, шампионатът не е просто спортно събитие – той е "неотменима част от английското лято". Тези, които имат късмета да гледат турнира на живо, консумират около 140 000 кошнички ягоди и 10 000 литра сметана.



Кейт, която е патрон на All England Lawn Tennis and Croquet Club от 2016 г., имаше задачата да връчи трофеите на победителите и финалистите през 2023 г.



Тунизийската тенисистка Онс Жабьор се разплака, след като за втора поредна година завърши на второ място. Това бе труден период за нея – същата година загуби и финала на US Open.



Когато Кейт ѝ връчи наградата за второ място, двете спряха, за да поговорят. Кейт, известна с добротата си, изказа думи на подкрепа и прегърна видимо разстроената тенисистка – жест, който нарушава кралския протокол.



В интервю Жабьор разказва: "Очевидно беше много мила. Не знаеше дали може да ме прегърне или не. Казах ѝ, че прегръдките от мен винаги са добре дошли.“



Когато я попитали какво ѝ е казала Кейт, тя добавя: "Същото като миналата година – да бъда силна, да се върна и да спечеля турнир от Големия шлем, да спечеля Уимбълдън.“



Принцесата е фен на тениса още от дете. В документален филм на BBC от 2017 г. казва на водещата Сю Баркър: "Гледах Уимбълдън – това беше голяма част от моето израстване. Мисля, че този турнир вдъхновява младите. Мен лично ме вдъхнови да играя. И не се е променил, което е прекрасно.“



Пред списание Hello! Жабьор добавя, че Кейт е започнала прегръдката първа и е излъчвала топлина и доброта:



"Тя беше изключително мила. Гледа ме как губя финала два пъти. Продължаваше да ме пита дали може да ме прегърне, а аз ѝ казах: ‘Кой не би искал прегръдка от принцеса?’ Това беше невероятен момент. Усетих нейната добрина и енергия.“



По време на тазгодишния турнир Жабьор бе принудена да се оттегли още в първия кръг, само 26 минути след началото на мача си с Виктория Томова.



Междувременно, в Кралската ложа бяха забелязани известни личности като Джон Сина, Томас Тухел и Оливия Родриго. Кралската ложа на корта съществува от 1922 г. и предлага достъп до частен клуб с обяд и строг дрескод.



Сара Фъргюсън – бившата съпруга на принц Андрю – направи първата си поява на Уимбълдън от над две десетилетия насам, като посети турнира заедно с дъщеря си, принцеса Беатрис. За последно тя бе там през 2000 г., когато наблюдаваше полуфиналите при жените, в които участваха сестрите Уилямс.



По време на събитието обаче херцогинята не беше настанена в Кралската ложа, където по-рано често сядала редом до принцеса Даяна през 80-те и 90-те.



Миналата година Кейт бе придружена от дъщеря си принцеса Шарлот и сестра си Пипа Матюс за финала при мъжете – това бе второто ѝ голямо публично участие през годината, докато преминаваше през лечение за рак.



Единственият път, когато Кейт пропусна турнира, бе през 2013 г., когато беше в последните седмици на бременността с принц Джордж.



Това не е първият случай, в който Кейт нарушава кралския протокол, като заменя официално ръкостискане с прегръдка.



Подобно на покойната принцеса Даяна, Кейт притежава естествен чар, който ѝ помага да спечели любовта на хората. През февруари 2018 г., при посещение в Кралския колеж по акушерство и гинекология в Лондон, тя прегърна професор Жаклин Дънкли-Бент – акушерката, която помогна при раждането на принцеса Шарлот през 2015 г.



Според сайта на Кралското семейство при среща с кралски особи мъжете трябва да се поклонят от врата, а жените да направят лек реверанс. Освен това се изисква обръщение с "Ваше кралско височество“ при първа среща и после с "Сър“ или "Мадам“.



Но както кралският експерт Ричард Фицуилямс казва пред MailOnline: "Кралицата веднъж каза на Мишел Обама, че кралският протокол е глупост – тоест, кралското семейство го променя, когато е подходящо.“



Кейт често нарушава тези правила – прегръща хора и разговаря сърдечно с фенове. Дори принц Уилям веднъж прегърна 78-годишната Фатима Джафари, която бе загубила съпруга си в пожара в Grenfell Tower.