Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, прикова вниманието с безупречен стил по време на историческата интронизация на Сара Мълали – първата жена, оглавила Англиканската църква в нейната 1400-годишна история. Събитието, на което присъстваха над две хиляди гости, бе уважено от кралската двойка и премиера Киър Стармър, информираКейт Мидълтън заложи на изискано кашмирено палто, но истинският център на вниманието бе нейната черно-бяла шапка с широка периферия, дело на дизайнерката Juliette Botterill. Аксесоарът затвърди статута на принцесата като модна икона, но и напомни за предишни забавни моменти, свързани с кралския етикет.Изборът на обемни шапки вече се превърна в запазена марка за Кейт, като често води до любопитни ситуации. По време на службата за Деня на Общността в Уестминстърското абатство, голяма шапка попречи на традиционния поздрав между Кейт и принцеса Ан.Невъзможността за целувка по бузата тогава предизвика усмивки сред кралското семейство и се превърна в хит в социалните мрежи.Историческо значение на церемонията Интронизацията на Сара Мълали като 106-ия архиепископ на Кентърбъри е събитие с огромна тежест за британската монархия. Бъдещите отношения между кралската двойка и новия архиепископ са ключови, тъй като принц Уилям е бъдещият глава на Англиканската църква.Именно архиепископът на Кентърбъри традиционно извършва коронацията на британските монарси.Сара Мълали вече поддържа добри отношения с принца и принцесата на Уелс, което поставя стабилна основа за бъдещото сътрудничество между короната и църквата. Появата на Кейт Мидълтън на това събитие за пореден път съчета уважението към традицията с модерен и безпогрешен усет за стил.