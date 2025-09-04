ЗАРЕЖДАНЕ...
Кейт Мидълтън се завърна променена
След лятната си почивка, за която се говори, че е включвала яхтена разходка из гръцките острови, двойката започна есенния си "работен сезон" с посещение на обновените градини на музея. Там те се срещнаха с деца и младежи, включени в образователни програми, посветени на опазването на природата, предаде "Дейли мейл".
Кейт изглеждаше стилно с елегантен блейзър, панталон в тъмнозелено и семпъл грим. Новият ѝ по-светъл цвят на косата и естествената визия бяха акцентът на появата ѝ. По време на разходката в градините тя дори помогна на деца да се подслонят под чадъра ѝ, когато заваля.
Принц Уилям също демонстрира топло отношение, поставяйки ръка на гърба ѝ при пристигането им – жест, който беше забелязан от всички.
След като обновените градини на Природонаучния музей в Лондон вече са привлекли над пет милиона посетители, Кейт и Уилям се върнаха към ангажиментите си. Според музея, хората, прекарали време там, споделят, че се чувстват по-спокойни и заредени.
Кейт е посещавала музея още по време на подготовката на проекта "Градска природа", който превръща пространството в модерна лаборатория и класни стаи на открито.
Миналото лято семейството прекара почивката си на яхта около гръцките острови, като по данни на медиите дори не са слизали на брега заради мерки за сигурност. Разходката им включвала плуване, игри и време със семейството.
Последната официална поява на Кейт преди ваканцията ѝ беше на "Уимбълдън" и в благотворителна градина в болница, а в края на лятото тя и Уилям се присъединиха към крал Чарлз и Камила в Балморал.
Сега вниманието отново е насочено и към външния вид на принцесата – косата ѝ е видимо по-светла, като експерти обясняват промяната с комбинацията от слънце, морски въздух и по-естествен подход към боядисването, който позволява сивите коси да се сливат по-нежно. Това придава на Кейт по-мека и естествена визия.
Двамата се включиха в различни дейности с учениците – от пъзели с животни до "ловене" на дребни същества в езерце. Програмата е част от голяма инициатива на музея за връзката между младите хора и природата, в която вече участват хиляди училища.
Инициативата е особено близка до сърцата на Кейт и Уилям – тя ръководи проект "Mother Nature", а той – ежегодната награда Earthshot, и двамата активно подкрепят каузи, свързани с климатичните предизвикателства. Кейт неведнъж е споделяла, че природата е била нейно убежище и източник на сила по време на трудности.
