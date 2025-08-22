ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кейт Мидълтън винаги трябва да носи със себе си дрехи за погребение
Един мрачен инцидент в миналото, налага тази промяна и оттогава всички спазват мрачното правило. Черните дрехи се обличат в знак на траур. Недопустимо е медии да заснемат член на кралското семейство, ако друг внезапно е починал, без траурни дрехи. А точно това за малко не се случва преди години.
Независимо по какъв повод пътува, Кейт Мидълтън е длъжна според етикета да носи в багажа си черна рокля за траурни случаи. Защо се налага това?
Има много правила, които кралското семейство трябва да спазва. Много от тях се струват безсмислени на хората, а други - твърде крайни. Но етикетът си е етикет! В правилото за траурните дрехи всъщност е заложена дълбока символика и смисъл.
Кралските особи са известни със своя стилен, външен вид. Но има един вид облекло, което винаги трябва да носят със себе си в случай на спешност. Обикновено не се налага да го обличат, но не могат да предприемат никое пътешествеие без тези неща в багажа си.
Кралският протокол повелява, че членовете на кралското семейство са длъжни да вземат черно облекло със себе си, където и да пътуват - на служебни ангажименти или просто на почивка. Това се прави в случай, че при злощастни обстоятелства някой почине.
Един от последните случаи, когато кралските особи трябвало да се възползват от тези дрехи, бил през 1992 г.
Тогава умира бащата на принцеса Даяна. Лорд Спенсър починал, докато Даяна била на ски ваканция с тогавашния принц Чарлз. Двойката бързо се завръща във Великобритания, където вече са облечени в черно и точно така ги улавят на снимките папараците.
Правилото за дрехите за траур било въведено от Елизабет Втора, когато става държавен глава. Причината е, че това се приема като знак на уважение.
С покойната кралица също се случва нещо подобно, когато през 1952 г. умира собственият й баща - крал Джордж VI. По това време тя била на сафари с принц Филип и не била опаковала в багажа си черно облекло. Тогавашната принцеса, само на 25 години, трябвало да изчака да й изпратят подходящо облекло, преди да може да излезе и да бъде снимана публично, пише ladyzone.bg
