Кейт Мидълтън влезе в затвора

© Кейт Мидълтън отвежда кампанията си за деца на неочаквано място. 43-годишната принцеса на Уелс посети затвор на 11 февруари, за да види отделение за майки и деца, подчертавайки критичната необходимост от поддържане на силни и любящи взаимоотношения с детето дори в най-трудните и предизвикателни ситуации.



Една от благотворителните организации на принцесата “Action for Children" управлява звена в три различни затвора в Обединеното кралство, а Кейт посети затвора в Уилмслоу.



Отделенията за майки и деца на “Action for Children" осигуряват специално място за новите и бъдещите майки, излежаващи присъда в затвора или под стража, съобщиха от офиса на Кейт в двореца Кенсингтън. Затворниците живеят в отделна зона на затвора и се подпомагат да се грижат за бебетата си от обучен затворнически персонал, както и от специалисти за подкрепа на семейството.



Във вторник кралската особа се срещна със служители и бивши обитатели, за да научи за предоставената подкрепа, целенасочени интервенции и родителска подкрепа за майките на това място. Тя се срещна с три бебета, които в момента са в отделението, и се разходи, за да поговори насаме с две от майките и техните новородени.



Аманда Тейлър, оперативен директор на “Action for Children" на Службите за деца, разказа на сп. “People", че това е било "невероятно посещение“.



"Чувствахме се много привилегировани, че принцесата посети едно от нашите отделения за майка и бебе“, казва тя. "Смятаме ги за наши малки скъпоценни камъни, за които не винаги получаваме публичност. Това е изключително важна работа, която изпълняваме, и това принцесата да хвърли светлина върху работата ни беше фантастична възможност за нас.“



Въпреки че майките в отделението бяха "нервни“, принцесата на Уелс накара всички да се почувстват "невероятно удобно“, сподели Тейлър.



"Тя просто естествено помогна на жените да се почувстват спокойни“, обяснява тя. "На една от жените ѝ беше трудно да говори и Кейт прекара известно време, разговаряйки с нея лично. Тя е много умела в това да кара хората да се чувстват комфортно. Това са много уязвими жени в трудна ситуация.“



Кейт също се срещна с бивши затворници и техните малки деца.



"Те споделиха за опита с отглеждането на техните бебета“, разказа Тейлър. "Те говориха за помощта, която получиха, както директно за себе си, така и за бебето, както и за подкрепата, през която са преминали, след като са били освободени от затвора. Също така говориха за други затворници и как те също са се подкрепяли един друг.“



В затвора, който е с капацитет 454, в момента има около 400 затворнички, както под стража, така и вече в края на присъдите си. Посещението в HMP Styal е част от текущата работа на принцеса Кейт, за да покаже значението на ранните години в развитието на хората, независимо от произхода или обстоятелствата.