Кейт Мос навърши 50 години, изглежда невероятно

© Танци до ранни зори, гости от А листата в шоубизнеса, Нийл Йънг звучащ от мощните колони и невероятна гледка към Айфеловата кула. Това би могло да бъде единствено рожденият ден на Кейт Мос. Супермоделът навърши 50 и го отбеляза подобаващо в парижкия ресторант “Laurent".



С Мос беше дъщеря ѝ Лила-Роуз и ексцентричното ѝ гадже - потомственият аристократ Николай фон Бисмарк. Разбира се, присъстваше и елитът на модата. Сред гостите се открояваха Наоми Кембъл и Стела Маккартни, близки приятелки на супермодела.



Рожденичката носеше ретро прозрачна черна дантелена рокля и черна сатенена пелерина. "Тя цяла вечер се смееше и танцуваше. Въпреки че се пенсионира от бурния си парти живот Кейт все още обича доброто забавление“, заявяват гостите пред "Дейли Мейл“.



Загадката Кейт Мос



Загадката Кейт Мос. Всички ние мислим, че я познаваме, защото лицето ѝ ни е свръх познато, но какво всъщност знаем за нея, освен хронологичната линия на живота и връзките ѝ. Тя почти никога не дава интервюта, а веруюто ѝ, завещано от голямата ѝ любов Джони Деп е: Never Complain, Never explain (никога не се оплаквай, никога не давай обяснения.). Мос и до днес пламенно следва съвета му, няма профили в социалните мрежи, не плаче на диванчето на Опра, не се разкайва за безхаберното си поведение от първите страници на списанията. Самата тя казва: "Хората не ме чуват, когато говоря. Не го очакват от мен.“ Оставя другите да документират живота ѝ. Има хиляди книги, които разказват бурните ѝ преживявания и анализират безпрецедентното ѝ господство на световната сцена от десетилетия насам. Аз бих ви препоръчала книгата на Maureen Callahan – Champagne Supernova. Заглавието е цитат от песен на Oasis, но и коктейл, който представлява чаша шампанско, чийто ръбове са потопени в кокаин. Калахън смесва историите на Марк Джейкъбс. Александър Макуин и Кейт Мос, хората, които според нея са направили революция в областта на модата (и не само, към днешна дата влиянието им е необозримо).



Едва ли Сара Дюк, която забелязва Кейт Мос на летище в Ню Йорк, е очаквала, че това слабо 14-годишно момиче, което отегчено влачи крака след майка си, връщайки се от семейна екскурзия, ще промени завинаги модната индустрия. "Имаше нужда от нещо различно“, разказва Дюк, създател на Storm Model Management. "Това ли се търси в момента?“, пита подигравателно известен модел на агенцията (никой не може да се сети за името ѝ в момента). "Клющава, плоска и с криви зъби?“ Oh, well…



Дюк праща Мос на първите ѝ проби при фотограф на име Оуен Скарбиена. "Пробвай новото момиче“, заръчва му тя. "Сара не предполагаше колко известна ще стане Кейт. Когато се появи на вратата помислих, че е момиченце, което се е изгубило. Момиченцето каза: "Аз съм Кейт“, след като не ѝ отвърнах продължи "От агенцията“. Много от момичетата, които снимах имаха подготвени пози, но не и Кейт. Представи си, че чакаш автобуса и ти е скучно, заръчах ѝ аз и тя… не знам, просто го направи.“



През 1990 г. Корин Дей я снима на корицата на списание The Face. В изданието е поместен фото разказ, който не блести толкова с драматургично напрежение, колкото с неовладяна естетика. "Кейт е просто нов вид красота‘, заявява известната фотографка години по-късно.



През 1992 се снима свръх популярната кампания на Келвин Клайн. Кейт в прегръдките на млад мъж, Кейт престъпно млада, полу-гола, прекомерно слаба и какво ли още не. Неслучайно след години заявява: "Обвинявахте ме заради анорексията, сега се оказва, че съм виновна и за рака на белите дробове“. (Кейт е страстен пушач и безцеремонно демонстрира вредния си навик при всяка удобна възможност.) По улиците се появяват надписи “feed me"(нахрани ме) до образа на малката Кейт. С тази кампания се слага и началото на така наречения хероинов шик. Знаеш, че е нездравословно, но е красиво по един очарователен начин, който не може да бъде пренебрегнат. Лицемерните глупости да се харесваме такива каквито сме и да ни навират в лицата over size модели, са толкова популистки, че ми се повдига от тях. Както заявява мис Мос в един от поредните си противоречиви цитати: "Нищо няма по-добър вкус от усещането да бъдеш слаб.“



Двете с Калахън отново работят заедно за Vogue през 1993. Фотосесията е заснета в тогавашната квартира на Кейт и предизвиква чутовен скандал. Кейт е толкова крехка, наподобява малко дете, снимките са някак тревожни и трудни за възприемане. Днес работата им се счита за съвършена колаборация между модел и фотограф и е изложена в различни музеи по света. Всъщност, Кейт е муза на неизброим брой фотографи. Хора работили с нея казват, че когато застане пред камера все едно изпада в транс и знае точно какво да направи и как да застане. Аз съм прекарвала много, много часове, разглеждайки нейни снимки и съм уверена в нейния гений, в неоспоримия ѝ чудовищен талант.



Когато Кейт изгрява на модния подиум, Кристи Търлингтън и Наоми Кембъл са вече утвърдени имена. Двете я вземат под крилото си. "Тя нямаше дори багаж, пътуваше по света сам-самичка с една раница и кожено яке.“ Трите се превръщат в култов тандем, като запазват приятелството си и до днес, наричайки се една друга: Wagon. "Кан, лимузините, Кристи и Наоми, шампанското. Същинска лудница“, разказва Кейт. В момента Мос е единствената активно работеща от ерата на топ моделите.



След фотосесията с Калахън, следва бясното завъртане на живота на Кейт. Все пак това е жената, която изрича присъдата: "Грях е да се чувстваш уморен.“ Галиано се влюбва в нея до полуда, нарича я "моя малък груб, необработен диамант.“ Двамата веднага откриват, че са сродни души. Самият той е истеричен гений, който си скубе косите зад кулисите, а после целува краката на моделите си, изпаднал в Божествени просветления. През годините двамата се подкрепят, Галиано и удря едно рамо след кокаиновия скандал, тя се омъжва в негова рокля. След участие в едно от първите им ревюта заедно, Кейт е в такава нездравословна еуфория, че се налага да се утеши с индустриални количества уиски, вследствие на което се успива за самолета на следващата сутрин.



Кейт и Джони Деп



Но срещата, която преобръща живота ѝ, е тази с Джони Деп. "Никой дотогава не се беше грижил за мен. Запаметявах и вярвах на всяка негова дума“, казва тя. Апетитът им за наркотици, алкохол и цигари е неутолим. Не след дълго нещата тотално излизат от контрол, макар че известно време забавлението е първокласно. "Тя беше най-готиното момиче на света, а той най-харизматичното момче, взривоопасно беше.“, разказват съвременници. Джони иска да спре, преди нещата необратимо да са се влошили, но не такова е мнението на Мис Мос. В приятелския им кръг наричат Кейт – The Tanк (Танкът) , защото може да унищожава огромни количества водка и кокаин и казват, че слабичкото момиче “can drink anybody under the table" (английски израз за човек, който много държи на пиене). Появява се израз: to get mossed, нещо като синоним на elegantly wasted. Други поп-културни идиоми, които възникват покрай топ модела са: There’s only one Kate in London. (има само една Кейт в Лондон) и Kate the great (великолепната Кейт).



Деп и Мос окончателно се разделят през 1998 г. и Кейт буквално полудява. Започва да движи из Лондон с тайфа верни приятели, като купонът тече с дни, a който посмее да го напусне е предател и изменник. "Кейт просто не обича да мисли. Обича да се налива с алкохол.“, казва една от предателките. Мис Мос заминава за Ибиса, където продължава да дави мъката в море от водка (специалисти са ѝ казали, че водката ще навреди най- малко на кожата ѝ). Собственик на известен нощен клуб е шокиран, когато разбира, че слабото момиче, което от седмици експериментира с текила и водка на бара, е всъщност най-известния модел в света. " Сълзи, сълзи и сълзи“, така описва раздялата Кейт. Нещата не се подобряват, когато вижда, че Джони е лудо влюбен в примерната, кокетна и възпитана французойка Ванеса Паради. Сексуалният, алкохолният и наркотичният ѝ глад, като че не могат да бъдат задоволени. Веднъж на парти се провиква от тоалетната: "Anybody wants a fuck?" (Дали някой иска бързо чукане?).



Накрая ѝ писва да се чувства като Дракула и да вижда слънцето само в 6 часа сутринта. Джони е в миналото, кариерата ѝ е в разцвет и е време малката английска роза да вземе живота си отново в ръце. Каквото и да значи това.



Кейт преминава кратък рехабилитационен курс. "Отидох в клиниката с тъмни очила и така нататък. После си казах, майната им на тези глупости.“ През 2002-ра се ражда дъщеря ѝ Лила Грейс, плод на връзката и с журналиста Джеферсън Хак. Не може да се каже, че в първите години е перфектната майка, но е силно привързана към дъщеря си.



През 2005 г. нейният приятел Mick Jones я води на репетиция на бандата на Пийт Дохърти – Babyshambles и всичко започва отначало. Кейт работи много, но в свободното си време е засичана всякога в неадекватната прегръдка на Дохърти, който има открита и страстна любов с хероина. Двамата посещават фестивали, купонясват като за последно, карат се, привличат се, разделят се, но за всички е ясно, че наистина се обичат, макар Пийт да заявява веднъж: "Не бих се оженил за нея, дори да е последната жена на света.“ Дохърти казва още, че най-доброто текстово съобщение, което някога е получил от Кейт гласи: You are in my veins, you fuck. (ти си ми във вените, скапаняк).



Скандалът



През 2006 г. Кейт е тайно заснета как шмърка кокаин в репетицонната на Дохърти. Късно вечерта нейната откривателка Сара Дюк ѝ звъни в хотелската стая и казва, че се задават трудни времена.“Всичко ще се оправи“, уверява я Дюк. Много договори са прекратени. Кейт губи милиони, но получава и неочаквана подкрепа. Александър Макуин излиза с тениска: Кейт, обичаме те, Джони Деп казва: "Всички нещастници, които сега скачат срещу Кейт, са взимали кокаин с нея.“ Следва загуба на още пари, пореден рехабилитационен курс и първото ѝ извинение в живота. Следва и раздяла с Дохърти и сватба с Джейми Хинс.



Завръщането



Сара Дюк се оказва права. Скандалът е своеобразен възход в кариерата на Мис Мос, договорите са подновени и много други модни къщи искат Кейт да бъде тяхно лице. Всъщност, участието на Кейт Мос в даден проект е равносилно на сигурен успех. Хората се вълнуват от нея. Това е.



Преди известно време Кейт се разведе с Хинс и наскоро преживя краткотраен романс с много по-младия (син на нейна приятелка) Николай фон Бисмарк. Двамата се разделиха, защото безхаберният благородник прекалявал с халюциногенните вещества и на Мис Мос ѝ дошло в повече. "И все пак винаги ще обичам този начин на живот, рок-енд-рол, дори да не го практикувам “, уверява ни Кейт. Не много хора знаят, че госпожица Мос прави превъзходно сладко.



Кейт произхожда от бедно работническо семейство. Майка ѝ отрано забелязва застрашителните ѝ хедонистични наклонности и ѝ казва: "Не може да се забавляваш през цялото време.“ А Кейт отвръща: "Защо по дяволите да не мога да се забавлявам през цялото време!?“



Веднъж журналист се опитва да я уязви с въпроса, колко книги е прочела? Тя отговаря така: "Прочела съм всички заглавия на списанията, на чиито корици съм била.“



Била e на корицата на безброй списания. Дори точната бройка на Vogue кориците не е ясна.



От нея тръгва "хавлиеният проект“ на Марио Тестино.



Марио Тестино я обожава.



В поп-културен феномен се е превърнала и "голата рокля“, която Кейт носи на парти на агенция Elite през 1993 г. в Лондон.



Наскоро Кейт откри собствена агенция за модели. "Ще търся артисти, искам да могат да пеят, да танцуват, да флиртуват.“ Издирва нови лица чрез Instagram.



Любопитен факт е, че малко над дупето топ моделът има татуировка от световноизвестния артист Lucian Freud, оценена на един милион евро.



Никога не реагирайте присмехулно на твърдението, че Кейт Мос е гений.



А и още нещо, когато е много млада, на една фотосесия в Париж някакъв фотограф я съветва да не хвърчи в облаците, защото е “just another common bitch" (поредната посредствена кучка).



Кейт не отвръща нищо.