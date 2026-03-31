Кейти Пери и Джъстин Трюдо отново приквлякоха вниманието на медиите към себе си! Двамата влюбени рядко споделят романтични моменти, но когато го направят целия интернет "гори". Фенове тръпнат в очакване за следващата доза разкритие, а медиите също са винаги нащрек!Още с началото на романтичната си връзка, Кейти Пери и Джъстин предизвикаха хиляди коментари и разнообразни мнения. От слухове, до вълнения, та чак и зорко следене на всеки техен ход. Било то в реалността или в социалните мрежи. И като говорим за социални платформи - Кейти Пери отново публикува снимка с Трюдо в Инстаграм профила си, а това още повече засили интереса и вълнението на нейните последователи.На кадъра се вижда как двамата се забавляват - попълват специален възрастов Куиз. Тя и 54‑годишният Трюдо държат телефони с резултати от онлайн теста за възраст и са видимо щастливи. Резултатът на Пери показва 33.1 години, а този на Трюдо - 43, значително по‑малко от реалните им години. Описанието на поста е следното: "На колко години би бил/била, ако не знаеше наистина на колко си?“, което подчерта шеговития тон на публикацията.Освен моментите с Джъстин Трюдо, колекцията от кадри включва и снимки на Пери с 5‑годишната ѝ дъщеря Дейзи, която тя има от актьора Орландо Блум. Лични мигове, семейни преживявания и много забавление - поп звездата определено знае как да разадва своите последователи, пише Ladyzone.