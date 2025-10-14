ЗАРЕЖДАНЕ...
Кейти Пери най-накрая наруши мълчанието
©
Певицата, заснета през уикенда да се целува с Трюдо на яхта край Санта Барбара, направи закачливо признание пред хилядите си фенове в зала The O2 Arena в Лондон.
"Вие сте невероятни. Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани…“ – пошегува се тя, но думите ѝ предизвикаха буря от аплодисменти и въпроси.
Малко по-късно на сцената фен ѝ предложи брак, на което Кейти отвърна с усмивка:
"Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа!“
Така тя косвено потвърди, че между нея и Трюдо се случва нещо повече от приятелство.
Слуховете за романтична връзка между двамата тлеят още от юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в Монреал.
Междувременно Софи Трюдо, бившата съпруга на канадския лидер, публикува загадъчно послание за любовта в социалните мрежи:
"Любовта никога не е притежание, тя винаги е присъствие.“
Софи и Джъстин се разделиха през август 2023 г. след 18 години брак.
А Кейти? Тя също е свободна, след като неотдавна се раздели с Орландо Блум, а преди това беше омъжена за комика Ръсел Бранд.
Сега изглежда, че новата политическа любовна история вече е факт – и Холивуд, и Оттава говорят само за това, пише "Телеграф"
Още по темата
/
Още от категорията
/
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
Стряскащо слаб е
10.10
Доли Партън: Не умирам!
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.