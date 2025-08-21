ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Керана взриви мрежата с провокативни снимки от морето
И с каквото и да се захване Керана, всичко прави с хъс и подчертана артистичност. Дори и когато просто застава пред камерата за някой и друг забавен морски кадър.
В профила си в Instagram певицата сподели няколко любопитни снимки. На тях тя позира с леко причудлив аутфит, препращащ към визията на пирата – но който всъщност перфектно хармонира с артистичната натура на Керана. Бяла риза, черен корсет и ботуши над коленете. А най-любопитният акцент е прозрачното бюстие, което оставя малко на въображението.
Облечена по този нестандартен и неочакван начин, Керана смело пристъпва в развълнуваното море. Вълните се разбиват около нея, но тя сякаш не усеща това, защото "търси кораба си“. И като истински пират пише закачаливо: "Десет години по море, един ден на суша.“
От всичко това може да се предположи, Керана се е отдала на заслужена почивка по Черноморието. Но истината е, че дори и в разгара на ваканционния сезон, тя не спира с ангажиментите.
Заедно с "космонавтите" от своята група тя е на лятно турне, което стартира в началото на август. Тепърва предстоят още дати, а краят на музикалната обиколка ще е Созопол, в рамките на ежегодния празник на изкуствата "Аполония“, пипе Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 756
|предишна страница [ 1/126 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Има връзка между психопатията и предпочитането на шумни коли
12:40 / 21.08.2025
Знаете ли колко вида жирафи има?
13:07 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Слънце, стил и семейна идилия за Николета Лозанова
09:55 / 21.08.2025
Рупецова в нов удар срещу Мартин Ергенът
09:34 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета