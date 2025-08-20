Новини
Кевин Костнър даде обяснение за скандалната сцена с изнасилването
Автор: Екип Burgas24.bg 17:07
©
Кевин Костнър се защити яростно в съдебното дело, заведено от каскадьорката Девин ЛаБела, като представи в новите си съдебни документи снимки, които според него показват, че тя е била усмихната и спокойна по време на заснемането на спорната сцена за уестърн филма му "Хоризонт".

70-годишният актьор и режисьор е включил бекстейдж снимки, които показват актьорския състав и екипа по време на репетиция на сцена с участието на ЛаБела. Тя е изпълнявала ролята на каскадьорка-дубльор на актрисата Ела Хънт в ролята на Жулиет.

Според Костнър сцената от филма от 2024 година е била предназначена да изобрази събитията преди сексуалното посегателство върху Жулиет във вагон - момент, който в крайна сметка зрителите никога не виждат. Кадърът е бил внимателно режисиран и не е съдържал "никаква симулация на изнасилване, симулиран секс или каквато и да е физическа активност", се казва в документите.

Но в съдебното си дело, заведено през май тази година, ЛаБела твърди, че е била принудена да изпълни "насилствена, неподготвена и непланирана сцена на изнасилване" по време на заснемането на "Хоризонт: Американска сага - Част 2" през май 2023 година.Каскадьорката заявява, че ѝ е било казано да "легне", докато актьор е бил накаран да симулира изнасилване върху нея "без предупреждение или репетиция". Тя също така твърди, че нейните долни дрехи са били свалени.

 Серията от снимки, получени от Daily Mail, изглежда оспорват нейната версия на събитията. Те показват ЛаБела "в пълен костюм", с къси панталони под дълга до глезените рокля, докато лежи до актьора Роджър Айвънс в покрит вагон.

Костнър твърди, че ЛаБела се е съгласила да "блокира" или хореографира момента, никога не е била принуждавана и "не е изглеждала неудобно или в състояние на стрес".

Той обяснява, че целта е била да се заснеме част от кадъра като "допълнителен кадър", показващ само ръка, като дърпане на роклята на персонажа.

"Простото действие на преместване на полата на роклята от глезена до коляното създаде момент на абсолютна яснота за публиката да разбере какво ще се случи извън кадър", заявява Костнър.

"Нямаше да има симулирано изнасилване, симулиран секс, еротични движения, насилствено сдържане, голота или каквато и да е физическа активност", продължава той.

Костнър добавя, че както неговите спомени, така и снимките показват, че "уединението на ЛаБела е било напълно запазено" и че той "няма причина да вярва, че тя е била разстроена по какъвто и да е начин".

В допълнителна жалба, подадена на 18 юни, ЛаБела включи скрийншоти на текстови съобщения с координатора по интимност на филма, заедно с подробни описания на болезнените емоции, които според нея е изпитала след завършването на сцената.

През същия месец адвокатът на Костнър, Марти Сингър, остро критикува обвиненията ѝ в изявление пред Daily Mail, обвинявайки ЛаБела, че измисля версията си и настоявайки, че в сцената, която тя е заснела, "няма интимност или нещо сексуално".

Правният екип на Костнър вече е подал нови съдебни документи, искащи жалбата на ЛаБела да бъде напълно отхвърлена. Те твърдят, че ЛаБела е била щастлива на снимачната площадка и е изпратила благодарно съобщение на ръководител след завършването на заснемането.

Костнър - който е режисирал, съавтор на сценария, продуцент и изпълнител на главната роля в "Хоризонт" - също така представя декларации от други членове на актьорския състав и екипа, които противоречат на историята на ЛаБела.Освен това той твърди, че след завършването на заснемането ЛаБела е изпратила съобщение на ръководител: 

"Благодаря ти за тези прекрасни седмици! Толкова много ти благодаря! Научих се на толкова много неща и благодаря ти отново. Наистина съм щастлива, че се получи по този начин. Желая ти отлично продължение на заснемането и да, ще говорим скоро!"



