Киану Рийвс раздал 75 милиона долара?

© Киану Рийвс е блестящ пример за доброта и щедрост в развлекателната индустрия, пише Geo.tv.



Един забележителен пример за неговата доброта е, когато той дари милиони долари на членовете на екипа на продълженията на "Матрицата“, включително екипите за специални ефекти и костюми, които работиха неуморно, за да вдъхнат живот на зашеметяващите визуализации на филма.



Щедростта на Рийвс не спира дотук. Той също така подарява на екипа от каскадьори поръчкови мотоциклети Harley-Davidson на стойност 200 000 долара, като знак на признателност за упорития им труд и всеотдайност.



Филантропските усилия на Киану Рийвс



- Звездата от "Джон Уик“ е дарила значителни средства за изследвания на рака, включително подкрепа на фондацията "Stand Up to Cancer“ и фондацията "Lance Armstrong“.



- Той е демонстрирал голяма ангажираност към благополучието на децата, като е дарил средства на организации като фондация "Make-A-Wish“ и Детската изследователска болница "Сейнт Джуд“.



- Рийвс е страстен защитник на околната среда и е подкрепял организации като Earth Action Fund и Environmental Defense Fund.



Благотворителната дейност на Киану Рийвс



- Звездата от "Good Fortune“ активно подкрепя Angelwear, благотворителна организация, която предоставя утеха и подкрепа на деца със сериозни заболявания.



- Той е подкрепял и "Град на надеждата“, център за изследване и лечение на рак.



- Актьорът е дарил средства на CoachArt, организация с нестопанска цел, която предоставя художествено образование на деца с хронични заболявания.



В допълнение към благотворителните си дарения, Рийвс е известен и с това, че тихомълком дарява пари на нуждаещи се семейни приятели.