Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Киану Рийвс с тайна сватба
Автор: Екип Burgas24.bg 11:25Коментари (0)109
©
Киану Рийвс се е оженил за Александра Грант на тайна церемония, твърдят източници пред Radar Online.

61-годишният актьор от "Матрицата“ и 52-годишната Грант тихомълком са се оженили по време на европейско пътуване по-рано това лято, твърдят запознати. Двойката се запозна за първи път на парти през 2009 г. и работи заедно по книгата "Ода на щастието“. Те бяха дългогодишни сътрудници, преди да потвърдят публично романса си през 2019 г. Сега източници твърдят, че двойката, известна със сдържания си подход, най-накрая е направила следващата стъпка.

"Сватбата се състоя в Европа по-рано това лято, много интимна и много дискретна“, твърди един вътрешен човек, добавяйки: "Те говориха за това от години, но накрая искаха нещо, което е само за тях. Киану и Александра ценят личния си живот, така че запазването на тайна им подхожда идеално“.

Рийвс, чиято холивудска кариера обхваща четири десетилетия, е най-известна с франчайзите "Джон Уик“ и "Матрицата“, докато Грант е изградила репутацията си на призната визуална артистка и писателка.



Още по темата: общо новини по темата: 1038
17.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Перете кърпите си за баня през няколко дни!
10:41 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:40 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:11 / 17.09.2025
Съдбоносен край на септември за тези зодии
08:59 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:47 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
23:10 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"
10:04 / 16.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: