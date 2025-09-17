ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киану Рийвс с тайна сватба
61-годишният актьор от "Матрицата“ и 52-годишната Грант тихомълком са се оженили по време на европейско пътуване по-рано това лято, твърдят запознати. Двойката се запозна за първи път на парти през 2009 г. и работи заедно по книгата "Ода на щастието“. Те бяха дългогодишни сътрудници, преди да потвърдят публично романса си през 2019 г. Сега източници твърдят, че двойката, известна със сдържания си подход, най-накрая е направила следващата стъпка.
"Сватбата се състоя в Европа по-рано това лято, много интимна и много дискретна“, твърди един вътрешен човек, добавяйки: "Те говориха за това от години, но накрая искаха нещо, което е само за тях. Киану и Александра ценят личния си живот, така че запазването на тайна им подхожда идеално“.
Рийвс, чиято холивудска кариера обхваща четири десетилетия, е най-известна с франчайзите "Джон Уик“ и "Матрицата“, докато Грант е изградила репутацията си на призната визуална артистка и писателка.
