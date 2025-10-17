ЗАРЕЖДАНЕ...
Киара: Ходи си на село
©
"Пускай музиката! Киарче, почвай да пееш!", извика Радо и размаха ръце и започна да щрака с пръсти.
"Това да не ти е концерт по желание?!", възмути се Киара.
"Като ми казвате да нося вино, аз го нося", отвърна Радо.
"Ама ти нещо агресираш ли ми, или?", заяде се тя.
"Аз го казах на шега", обясни Радослав.
"Не е окей да викаш от другата страна и да ми щракаш с пръсти. Ходи си на село като си толкова отворен!", захапа го Киара пред всички.
"Аз да съм казал нещо лошо? Учтиво е да казваш нещата в очите, не да гледаш настрани", започна да се дразни Киара.
Скандалните реплики предизвикаха симпатии у едни, но други не обърнаха чак толкова внимание на дразгите.
Още по темата
/
Още от категорията
/
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари, имен ден имат хиляди българи
17.10
Вдигат сватба!
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари,...
22:01 / 17.10.2025
Отново са приятелки?
15:35 / 17.10.2025
Почина пионер в радиожурналистиката
16:24 / 17.10.2025
Дженифър Анистън впечатли феновете си
11:49 / 17.10.2025
Рачков налива пари в новия бизнес на Виктория
10:50 / 17.10.2025
Когато е жив, той й носи бели рози. Сега тя ги носи на гроба му
09:52 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.