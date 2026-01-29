Естрадната прима Кичка Бодурова отново се озова в епицентъра на музикална драма, този път – напълно неочаквано и, по нейните думи, незаслужено.Всичко започнало с невинен пост в социалните мрежи, с който певицата пожелала успех на "Евровизия". Без да подозира какво ще последва, Бодурова се превърна в обект на недоумение, подозрения и дори пасивна агресия от страна на музикални среди."Нито знаех кои са артистите, нито кой е в журито – просто пожелах успех!“, обясни Бодурова. Тя допълни, че дори няма достъп до българска телевизия, и научила за събитието от трети лица.Оказало се обаче че нейната публикация е предизвикала напрежение – член на журито се е свързал с неин фен с въпроса защо харесва поста ѝ, а до самата Кичка достигнал и скрийншот от тази комуникация. Фенове смятат, че става въпрос за Тони Димитрова, тъй като двете певици от години не се разбират.Бодурова използва случая, за да припомни стар случай от фестивал в Бургас, когато представила песента "Помниш ли, море“, получила 89% одобрение от публиката, но не и от журито."Кой подбира журито у нас?“, пита тя открито.Най-сериозен отзвук обаче предизвика коментарът ѝ по адрес на музиканта и член на журита – Димитър Ковачев-Фънки, пише "Блиц"."Този човек нито песен е написал, нито разбира от пеене! Как сме стигнали дотук – да съди изпълнители като Лили Иванова?“, възмущава се певицата.Въпреки критиката, Кичка Бодурова не пропусна да изрази радостта си от младите таланти, които вече правят впечатление с гласовете си."Нека се върнем към по-важното – да се сътвори страхотен хит и да се избере най-достойният! Успех!“, завършва тя, оставайки вярна на позитивното си послание.