Кичка Бодурова притесни феновете си в социалните мрежи. Преди дни бургаската певица сподели, че ѝ предстои процедура с пълна упойка, като уточни, че няма да бъде разкрасителна, видя Burgas24.bg.

"Преди да тръгна натам, искам да ви кажа колко много ми липсвате. Пожелайте ми на добър час! Имам нужда“, написа Кичка.

Дни след стряскащия пост изпълнителката на "Пея за всички приятели“ успя да успокои феновете си. "Винаги съм казвала, че човек е като колата – ако си я гледал добре, ще издържи по-дълго. Затова проверки, поддръжки, поправки, смяна на части – всичко трябва да е навреме. Скоро ме чака дългият път към дома – готова съм! Е, още малко!“, написа тя, с което накара почитателите ѝ да си отдъхнат.