Естрадната легенда Кичка Бодурова остана впечатлена от бургаската детска болница. В емоционален пост тя сподели радостта си от завършването на лечебното заведение и благодари от сърце на кмета на Бургас Димитър Николов, двигател на проекта, информира Burgas24.bg.

"ЕДНА ГОЛЯМА СБЪДНАТА МЕЧТА на г- н Николов, кмет на моя роден и любим Бургас. Няма да забравя - само преди няколко лета той ми показа макета на бъдещата детска болница - и сияещ ми казваше че ние, Бургазлии ще я имаме съвсем скоро! И ето , че тя е факт!

ПОКЛОН, г-н Николов!“, написа Бодурова.