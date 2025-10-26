Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ким Кардашиян разкри, че е диагностицирана с мозъчна аневризма, прадеде Sky News.

Кадри от последния сезон на Keeping Up With The Kardashians показват как звездата отива на скенер. 45-годишната Кардашиян изглежда предполага, че малката ѝ аневризма може да е възникнала в резултат на стрес.

Мозъчните аневризми са сравнително често срещани, като данните сочат, че засягат около един на всеки 50 души.

В много случаи пациентите може да не знаят, че имат такава, тъй като причинява малко симптоми, когато не е разкъсана.

Ако неруптурирала аневризма нарасне до по-голям размер, тя може да причини главоболие, проблеми с равновесието и проблеми с говора.

Аневризмите, които се спукат, са изключително опасни и при някои обстоятелства могат да се окажат фатални.