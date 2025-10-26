Sky News.
Кадри от последния сезон на Keeping Up With The Kardashians показват как звездата отива на скенер. 45-годишната Кардашиян изглежда предполага, че малката ѝ аневризма може да е възникнала в резултат на стрес.
Мозъчните аневризми са сравнително често срещани, като данните сочат, че засягат около един на всеки 50 души.
В много случаи пациентите може да не знаят, че имат такава, тъй като причинява малко симптоми, когато не е разкъсана.
Ако неруптурирала аневризма нарасне до по-голям размер, тя може да причини главоболие, проблеми с равновесието и проблеми с говора.
Аневризмите, които се спукат, са изключително опасни и при някои обстоятелства могат да се окажат фатални.
