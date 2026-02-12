Популярният ютюбър Слави Панайотов, познат като The Clashers, съобщи, че е получил почти тройно по-висока сметка за електроенергия за офиса си. За това той разказа във видео, в което показа помещенията и обясни какви електроуреди работят във всяка стая."Сметката ми за януари е 156 евро, а за декември - 60 евро. Това е почти три пъти. Слушах по новините хората да се оплакват, че са им дошли много големи сметки, и реших да проверя и моите“, заяви Панайотов.Справка във вайбър съобщенията му показва, че за октомври е платил 60 евро, а за ноември - 72 евро. Офисът му се намира на цял етаж в сграда в Пловдив. Той уточнява, че не познава наемателите от долния етаж и не е обсъждал с тях дали и при тях има рязко увеличение на разходите за ток.По-висока сметка е отчетена и в дома му, макар и в по-малък размер. Там увеличението е около 10% спрямо предходния месец.Панайотов посочва, че през декември семейството му е отсъствало 10 дни, което означава, че приблизително една трета от отчетния период е преминала без реална консумация."И тези 10% са ми странни и не мога да си ги обясня. Уж има електромери, уж всичко се засича, пък всички сме с усещането, че няма прозрачност“, коментира той.Инфлуенсърът допълва, че е чул за други потребители, които вече са сезирали енергийните регулатори заради високи сметки. Той също възнамерява да събере необходимите документи и да подаде молба за преизчисляване.По думите му дори не е сигурен към кое енергийно дружество е свързана сградата, в която се помещава офисът му. Снимките на справките, които получава по вайбър, не съдържат лого на доставчик, тъй като имат само информативен характер и не представляват официални документи.