© Instagram виж галерията Риалити звездата Клои Кардашиян бе определена от феновете на семейното риалити Keeping Up With The Kardashians за "най-фалшивата инфлуенсърка до момента".



Според изданието RadarOnline над 25% от публикациите на Клои са генерирани с изкуствен интелект. Медията посочва, че Кардашиян вече е станала "неразпознаваема" за своите последователи.



Много нейни фенове също се оплакват под постовете й, че използва твърде много филтри, за да изглежда по-добре.



Всъщност цялото й семейство от години го обвиняват, че залага на фотошопа за снимките си. Много техни почитатели отдавна са на мнение, че трансформациите, които показват на аудиторията си са следствие на много грим, филтри и фотошоп, а в действителност не изглеждат по този начин.



Според някои пък семейство Кардашиян не използва чак толкова макиаж, по-скоро промяната идва с лекарска намеса. Мнозина са убедени, че лицата и телата на риалити звездите са "подновени" заради корекциите, на които се подлагат почти ежегодно, пише dir.bg. Що се отнася до Клои - тя отрича да си е пипала по-сериозно лицето и тялото. Твърди, че носът й е истински, просто го контурира. Призна обаче че има хиалурон и ботокс.