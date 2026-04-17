С топли думи на признание към пазителите на българските традиции и с пожелание за още много бъдещи издания, кметът на Бургас откри IV Национален фолклорен конкурс "С песните на Златка Ставрева“.

Събитието се провежда на 17 и 18 април 2026 г. В Културен дом на НХК и събира изпълнители на народни песни и танци от цялата страна, утвърждавайки се като значим форум за съхраняване на странджанския фолклор.

В своето приветствие кметът подчерта значението на конкурса за опазването на българските традиции и културна идентичност на региона. Той заяви, че Община Бургас ще продължи да подкрепя инициативата и занапред, тъй като тя има ключова роля за съхраняването и популяризирането на народното творчество.

"Този конкурс не просто събира изпълнители, той пази жив духа на странджанската народна песен и предава традициите на следващите поколения“, отбеляза кметът.

В рамките на двата конкурсни дни, от 10:00 до 17:30 часа, на сцената се изявяват участници от различни краища на страната, сред които Бургас, Несебър, Приморско, Хасково, Пазарджик, Карнобат, Малко Търново и много други населени места.

Сред официалните гости бяха зам.-кмета по култура и вероизповедания на Община Бургас Диана Саватева, кметът на Малко Търново Илиян Янчев, председателя на комисията по култура Веселин Пренеров, представители на няколко общини от региона, странджанския певец Костадин Михайлов и др.

Програмата включва и концерт под надслов "Бургас – от древност към вечност“, който ще се проведе в края на първия ден с участието на утвърдени странджански изпълнители. Финалът на събитието ще бъде на 18 април от 18:30 часа с награждаване на участниците и концерт на лауреатите.

Конкурсът се провежда с вход свободен и с финансовата подкрепа на Община Бургас, като същевременно е част от усилията на града да се утвърди като кандидат за Европейска столица на културата през 2032 година.