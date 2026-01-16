Наталия Кобилкина обикновено ни дава съвети, свързани с интимния живот и секса. Последната й публикация обаче е доста по–семейна и засяга отношенията с децата. Със заглавие "Как градя емоционална близост с моя син", Кобилкина ни посъветва:Като майка много често, когато питам сина си как е минал денят му, той отговаря само:"Добре.“И дотам.Знам, че ако още на 6 години не изградя правилен модел на доверителна комуникация, с времето ще става все по-трудно.Затова реших да опитам нещо различно.Вечер започнах да му задавам по-дълбоки въпроси:– Как усещаш, че те обичам?– Какво най-много обичаш да правим заедно?– Кога се чувстваш в безопасност?– Какво би искал да правим повече заедно?– Какво беше най-интересното днес?– Как би искал да ми помогнеш?– Как би искал аз да направя нещо за теб?– Какво означава за теб да си добър приятел?– Кой е твоят добър приятел и защо?И започнах да се изненадвам от дълбочината на отговорите му.Един ден той ми каза:"И аз искам да ти задавам въпроси.“И така комуникацията ни стана много по-дълбока.Въведохме малък вечерен ритуал — всеки ден си задаваме въпроси и споделяме чувствата си.