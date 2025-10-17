Новините около всеобщия балкански любимец, певеца Тоше Проески, който загина трагично в разцвета на младостта си - на 16 октомври 2007 година, винаги се очакват с болка и интерес.В деня на неговата смърт, когато той попадна в тежка катастрофа на магистралата при Нова Градишка в Хърватия, на път за пореден свой концерт, феновете му си спомнят за неговата голяма любов.Днес тя е омъжена и има син, но всеки път, когато отива на гроба му, душата ѝ не издържа и попада в болница.Известно е, че голямата любов на Проески е била хандбалистката Андриана Будимир.Тоше Проески загина трагично при пътнотранспортно произшествие на 16 октомври 2007 г. в Хърватия, след което целият регион онемя. Десетки хиляди хора присъстваха на погребението му в Крушево, Северна Македония.Сред тях се открояваше една дама - Андриана.Медиите го свързваха с различни момичета, но Тоше винаги се стараеше да държи личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Всеизвестно е обаче, че голямата любов на Проески беше хандбалистката Андриана Будимир.А именно, връзката между певеца и спортистката дълго време се шушукаше в медиите, но и двамата избягваха да говорят за това публично. За първи път започнаха романс през 2001 г., но скоро не издържаха на натиска и се разделиха. Че това е била голяма и истинска любов, показва фактът, че се сдобриха през 2007 г., на рождения ден на Тоше на 25 януари, и скоро започнаха да живеят заедно.Въпреки че всички искаха да чуят и версията на Андриана за историята, тя така и не проговори за романса си с Проески. Често се чува, че спортистката е била най-голямата любов на певеца, с която той е имал сериозни планове за бъдещето."Тоше ми носеше бели рози, любимите ми цветя. Сега ги нося на гроба му. Лекарят ми забрани да ходя в Крушево, защото всеки път, след като отида на гроба на Тоше, попадам в болницата"- споделя Андриана в една от редките ѝ изяви пред журналисти.Както писаха медиите по това време, тя прие много тежко смъртта на Тоше, непрекъснато повтаряше, че не знае как ще продължи живота си и че съжалява, че не е родила дете на певеца. От друга страна, след погребението среща проблеми със семейството му.В допълнение към това, тя съдеше мениджъра на Тоше, който твърдеше, че хандбалистката дори не е имала връзка с певеца. Дори се говореше, че мениджърът го е убедил да отложи брака си с нея.Отне ѝ много време, за да намери отново щастието в любовта и едва пет години след смъртта на Тоше Проески тя се влюбва отново и се омъжва за ресторантьор от Скопие, от когото има син Максим.Днес Андриана е собственик на частно училище по хандбал, където тренира деца и открива нови таланти.