Певицата Алекс Раева сподели разтърсващ емоционален момент от сцената на "Като две капки вода", като призна, че е усетила присъствието на покойния си баща по време на своята победа, информираИзпълнителката не успя да скрие сълзите си, заявявайки, че в мига на триумфа е почувствала покойния актьор Илия Раев изключително близо до себе си."Мислех си за моя баща, който си отиде преди 8 години. Винаги, когато се сетя за него, се просълзявам, но с хубаво чувство, защото го усещам“, сподели развълнуваната певица веднага след края на шоуто.Илия Раев води тежка 3-годишна битка с рака, като до последно уверява дъщеря си, че ще я дочака да се завърне от планирано пътуване. По време на фаталния момент Алекс е на гмуркане в Червено море. Тя разказва, че е усетила събитието като "преминаване на ток“ през тялото си още докато е била под водата.Изпълнителката научава за кончината по телефона веднага след излизането си на сушата, след което спешно се прибира в България. Алекс Раева никога не е крила, че между нея и баща ѝ е съществувала изключително силна духовна връзка. Днес тя вярва, че той продължава да я пази и е неотлъчно до нея във всеки важен житейски успех, какъвто бе и последната ѝ победа на сцената.