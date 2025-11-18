Когато любовта на сина към майката е неизмерима
©
Инициалът "А“ е изрисуван малко под ухото на бъдещия професионален играч, който упорито върви по стъпките на своя баща. Любовта на сина към майката е неизмерима, коментират феновете на бъдещата звезда.
Ухо
Валери Божинов-младши не е много активен в социалните мрежи, но преди няколко дни публикува серия от снимки, на които ясно се вижда прясната татуировка, както и новата кола, която шофира. 18-годишният атакуващ халф на дублиращия тим на Локомотив Пловдив реши да не пише нищо под кадрите, а постави три есенни листа, очевидно това е най-важното, което му се е случило през този сезон.
На първата снимка Валери е седнал в мощен автомобил, със сложен колан и разглежда нещо на своя мобилен телефон. Според брокери подобни коли са по 150-200 хиляди евро. Още тук се вижда "А“-то, което е татуирано на врата му под ухото. Към буквата има и малко сърце, а от друга снимка става ясно, че е адресирано към Алисия, защото кадърът го показва той като малък с известната си майка.
Молитва
Някои от кадрите са просто мъдри мисли, с които смърфът очевидно се характеризира, като например: "Всеки има различен часовник. Изчакай да дойде твоето време“ и "Господ не забравя твоите молитви. Той им отговаря, когато му дойде времето“. На снимките Валери позира със свой приятел, показва тениската си на Локо Пд с номер 7, както и игра на билярд, пише "Телеграф“.
/
Васил Драганов: Журналистка само и само да си вземе заплатата и да получи някакъв рейтинг създаде жестока сплетня
17.11
/
