Експанзивната енергия в най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 20 до 26 април 2026 г., носи промяна точно там, където най-много се нуждаете от нея.

Седмицата започва интензивно с тройната конюнкция на Меркурий, Марс и Сатурн в Овен в понеделник. Тази енергия е изпълнена с възможности и увереност, макар че може да ви принуди да предприемете действия.

С преминаването на Уран в Близнаци в събота, 25 април, това наистина е началото на нов цикъл. Уран е планетата на шока и страхопочитанието, тъй като ви носи промяната, от която се нуждаете, дори и да не е това, което първоначално сте планирали. Уран остава в Близнаци до 2033 г., така че разберете, че това е част от по-голяма промяна, която ще ви помогне да влезете в най-щастливата си времева линия.

Вдишайте позитивната енергия, красиви Овни. В четвъртък, 23 април, първата четвърт на Луната в Лъв изгрява, напомняйки ви какво означава истински да живеете. Макар че това може да е положително за кариерата и романтичния ви живот, не означава непременно, че има работа за вършене.

Преминавате през толкова интензивен и трансформиращ период с продължаващия стелиум в Овен, че заслужавате просто да се наслаждавате на живота. Инвестирайте в щастието си и практикувайте позитивни утвърждения . Опитайте се да не се притеснявате за нещата през този период и се съсредоточете върху това, което ви носи най-голяма радост.

Планирайте качествено време със себе си, Телец. Тройната връзка на Меркурий, Марс и Сатурн в Овен се случва в понеделник, 20 април. Това е наистина божествен и щастлив период в живота ви, но трябва да си дадете пространство и уединение, за да се възползвате максимално от него.

Ако не можете да си намерите почивен ден, тогава планирайте качествено време за себе си вечерта. Посетете звукова вана, медитирайте, отидете на поход или отделете време, за да се свържете с вътрешното си аз. Това ви дава важна представа за това какво е предназначено за вас и в каква посока трябва да поемете живота си.

Очаквайте неочакваното, Близнаци. Уран преминава във вашия знак в събота, 25 април, с което започва нова ера на личностно развитие и късмет. Уран е планетата на пробуждането чрез неочаквани възможности и преживявания. В Близнаци това означава, че се впускате в ново, трансформиращо пътешествие.

Уран за първи път се е спуснал в Близнаци от юли до ноември 2025 г. Помислете за това време и какво е възникнало за първи път в живота ви, докато се връщате към него през следващите дни. Това е част от по-дълъг цикъл, който продължава до 2033 г., но повечето от шокиращите му разкрития се случват през първите няколко години. Вярвайте, че всичко се случва за ваше най-висше добро.

Заслужаваш да бъдеш и да се чувстваш успешен, Рак. В понеделник, 20 април, тройната конюнкция в Овен достига своя връх. Това е невероятен момент за теб в професионален план, тъй като получаваш възможност или новина за предишно решение, което носи положителни промени в живота ти.

Съвпадът обединява енергиите на Меркурий, Марс и Сатурн, помагайки ви да се възползвате от ново начало, като същевременно инвестирате в дългосрочния си успех. Това, което започвате сега, е част от вашето непрекъснато професионално развитие и постижения, така че бъдете сигурни, че сте готови да предприемете действия.

Правете това, което прави сърцето ви щастливо, Лъв. В четвъртък, 23 април, първата четвърт на Луната изгрява във вашия зодиакален знак, носейки възможност да направите нещо, за което мислите от известно време. Тази лунна фаза ви помага да предприемете действия към нещо, което носи по-голямо емоционално удовлетворение.

В Лъв това е свързано с вашите собствени чувства към живота ви. Уверете се, че в този момент слушате себе си и си позволявате да правите това, което резонира със сърцето ви.

Дева, бъди готова да правиш неочаквани промени. Промяната често е плашеща за теб. Предпочиташ последователност и предвидимост. За да постигнеш траен успех в кариерата си обаче, трябва да приемеш неочакваните промени. Това се дължи на преминаването на Уран в Близнаци в събота, 25 април.

Уран носи възможност за по-дълбоко пробуждане. Не става въпрос само за промяна на работата, която вършите, но и за внасяне на по-голяма цел и смисъл . Уран в Близнаци генерира множество възможности. И все пак, това не е нещо, което можете да планирате. Бъдете готови да кажете "да“ на неочаквана промяна.

Запазете място за процеса, Везни. Астероидът Палада се премества в Овен в неделя, 26 април, помагайки ви да създадете живот, който обичате. Също така ви помага да намерите яснота и да знаете какви решения трябва да вземете и защо.

Палада управлява мъдростта, а в Овен изяснява известно объркване в романтичния ви живот. Също така ви помага да разберете какво трябва да направите, за да обичате истински живота си. Това може да изисква от вас да направите някои големи стъпки, но всичко това е част от процеса, в който сте предназначени да бъдете в момента.

Вслушайте се във вътрешното си аз, Скорпиони. В четвъртък, 23 април, първата четвърт на Луната в Лъв изгрява, подтиквайки ви да вземете решение. Лъв управлява всички аспекти на вашата кариера. Той ви напомня, че трябва да поемете отговорност за успеха си със смелост и кураж.

Тази лунна фаза в Лъв ви помага да предприемете действия чрез важно решение относно професионалното си бъдеще. Това може да показва промяна в кариерата или желание да започнете собствен бизнес. Това, което идва сега, не е само за професионален успех, но и за по-голяма хармония в живота ви.

Стрелеци, не бързайте с всяко решение. Астероидът Палада навлиза в Овен в неделя, 26 април, като по този начин ще даде началото на силен момент в живота ви. Тази енергия е предразполагаща към романтика, особено ако не сте сигурни как да развиете връзката си или ако се опитвате да избирате между двама души.

Освен това носи усещане за късмет в живота ви. Това ви помага наистина да чувствате, че сте на правилния път и ви дава увереност в решенията, които вземате. Палада ви помага да вземете решение, което привлича по-голям успех и щастие.

Ти си в изобилие, скъпи Козирог. Венера навлиза в Близнаци в петък, 24 април, където ще остане до 18 май. Близнаци управляват твоето благополучие и рутина. С Венера тук, тя помага да се постигне по-голямо изобилие и те учи да се грижиш за себе си по начините, по които се нуждаеш, за да се чувстваш по най-добрия начин.

Това може да изглежда като връщане към здравословен режим или като правене на някои важни промени в живота ви. Действайте с тази енергия, като се фокусирате върху това, от което се нуждаете, за да се чувствате наистина по най-добрия начин. Като го правите, вие привличате по-голямо изобилие.

Водолей, това е подобрението, което чакаш. Приготви се за огромна промяна в кариерата и успеха си, тъй като тройната връзка в Овен ще се случи в понеделник, 20 април. Тази връзка обединява енергиите на Меркурий, Марс и Сатурн в една мощна сила, която ти дава невероятни комуникационни умения .

Изглеждате талантливи и интелигентни и това привлича повишение или друго отличие. Това съвпадение е рядкост и затова е изключително важно да останете фокусирани върху целите си. Вярвайте в себе си и в това, което предлагате, защото сте на път да получите невероятно подобрение.

Грижете се за дома си, мили Риби. В петък, 24 април, Венера преминава в Близнаци, подчертавайки важен период във вашия дом и семейство. Енергията на Близнаци управлява тази област от живота ви, което често носи някои предизвикателства в началото. Може да искате корени и стабилност, но също така жадувате за приключения и нови преживявания.

Докато се движите през живота си, вие намирате по-добър баланс между това, от което се нуждаете, за да се чувствате удовлетворени. Това позволява на Венера в Близнаци да ви донесе комфорта и изобилието, за които копнеете. Заслужавате вашият дом да отразява истината за това кой сте, и тази енергия ви помага да направите точно това, съобщава iwoman.