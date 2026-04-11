В най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 13 до 19 април 2026 г., силен поток от енергия на Овен осигурява мощна енергия за проявяване на това, което искате в живота.

Останете здраво стъпили на земята и съсредоточени тази седмица, но си позволете да предприемете действия. Практикувайте търпение и старание, но бъдете готови да поемете риск и да преследвате мечтите си.

Най-щастлив ден за Овен: петък, 17 април

Пожелайте си нещо, скъпи Овни. В петък, 17 април, Новолунието изгрява във вашия зодиакален знак. Това е идеалното време да отпразнувате новото начало, което тази година представлява за вас. Вие едва започвате едно невероятно пътешествие на растеж и проявление, дори и все още да не ви се струва така.

Позволете си да се отворите за нови преживявания и идеи. Вярвайте в най-нереалните си мечти и бъдете готови да поемете късмет. Това Новолуние е заредено със свръхсила от стелиума в Овен, така че си поставете намерение и бъдете готови да направите всичко необходимо, за да го осъществите.

Най-щастлив ден за Телец: четвъртък, 16 април

Действайте според интуицията си, Телец. Като стабилен, здраво стъпил на земята знак, нямате проблеми с определянето на курс към успеха. Това обаче често не включва интуицията ви. Вместо да разчитате само на практически аспекти, като електронни таблици и бизнес планове, опитайте се да прегърнете интуицията си в четвъртък.

Марс в Овен се изравнява с Плутон във Водолей на 16 април, носейки дълбоко и мощно прозрение в кариерата ви. Тази енергия проправя пътя за много вълнуващ сезон на Телец. Нека тази нова глава от живота ви бъде такава, в която ще се вслушвате в интуицията си, както и ще правите логични планове.

Най-щастлив ден за Близнаци: вторник, 14 април

Близнаци, обърнете внимание на предложенията, които получавате. От вторник, 14 април, Меркурий е в Овен, което помага за появата на нови предложения и възможности. Меркурий е планетата на комуникацията. В Овен той поема ролята на божествен организатор в живота ви.

Това ви помага да срещнете нови хора и да създадете правилните връзки. Може да чуете за нови оферти, които биха могли да ви помогнат да осъществите мечтите и целите си. Уверете се, че сте отворени и вярвате в себе си , тъй като това може да бъде мощен момент за трансформация на живота ви.

Най-щастлив ден за Рак: четвъртък, 16 април

Мечтайте за нов живот, Рак. В четвъртък, 16 април, Меркурий се съединява с Нептун в Овен. Няма недостиг на енергия за Овен през следващите дни, но този транзит е благоприятен. Това ви помага да се настроите на професионалните си мечти и цели и да получите духовни знания за вашата цел в този живот.

Меркурий ви помага да съобщите амбициите си на тези, които могат да помогнат. Може дори да приемате предложения. Обърнете внимание на мечтите си и на начините, по които чувствате, че сте предназначени да промените света, защото всичко е възможно.

Най-щастлив ден за Лъв: събота, 18 април

Не можеш да бързаш с изцелението си, Лъве. Приливът на енергия на Овен тази седмица те прави най-щастливия зодиакален знак. Трябва обаче да се увериш, че се фокусираш върху по-висшето значение зад каквото и да избереш, особено в събота, 18 април. На този ден Слънцето и Хирон се обединяват в Овен, носейки нужда от изцеление.

Изцелението не е само болезненото спомняне за преживяното. Това са и начините, по които се грижиш за себе си . Увери се, че не се опитваш да прибързаш с изцелението си, за да стигнеш до наградата.

Най-щастлив ден за Дева: петък, 17 април

Позволете си да започнете наново, Дева. Новолунието в Овен изгрява в петък, 17 април. Това е прекрасно време да поемете по нов път или да промените живота си. Тази промяна обаче не е повърхностна. Вместо това, тя наистина подчертава всичко, което се е случило в този момент.

Не винаги харесвате промените в живота си, тъй като познатото и комфортното носят безопасност. Това обаче не винаги означава, че е най-доброто за вас. Новолунието ви носи възможност да прегърнете промяната и да станете автор на собствената си история.

Най-щастлив ден за Везни: неделя, 19 април

Везни, заземете се в доброто. Сезонът на Телеца започва в неделя, 19 април, което ви позволява да направите важни промени в живота си. Телецът е земен знак, който ви помага да се съсредоточите върху емоционалното и физическото си благополучие. Вие сте водени да прегърнете тази нежна и любяща енергия.

Няма причина да бързате или да преследвате целите си. Телецът ви помага да бъдете търпеливи и да отделяте време, така че каквото и да постигнете, да носи усещане за стабилност и сигурност. Това е моментът да правите това, което ви харесва.

Най-щастлив ден за Скорпион: събота, 18 април

Излекувай се, за да можеш да избираш по-добре, Скорпион. В събота, 18 април, Слънцето е в съвпад с Хирон в Овен . Слънцето носи действие и мотивация, докато Хирон активира способността ти да се лекуваш. Това носи необходимост да предприемеш действия за подобряване на живота си, за да можеш да правиш по-добри избори за себе си.

Енергията на Овен ви помага да предприемете действия и да имате увереността да изберете това, което искате. Работите в тази насока от известно време. Сега преминавате от просто мислене за действие към реално предприемане на действия.

Най-щастлив ден за Стрелец: четвъртък, 16 април

Прегърнете креативността си, Стрелец. Меркурий е в съвпад с Нептун в Овен в четвъртък, 16 април, засилвайки креативността ви и помагайки ви да осъществите мечтите си. Меркурий и Нептун заедно ви помагат да се докоснете до вътрешната си муза и духовни водачи.

Тази енергия е свързана по-специално с писането и други артистични начинания. Независимо дали искате да започнете нова кариера или да се издигнете на работното място, тази енергия е предназначена да ви помогне да прегърнете креативността си, за да постигнете успех.

Най-щастлив ден за Козирог: неделя, 19 април

Не се напрягай, Козирог. Сезонът на Телец започва в неделя, 19 април. Това е годишното ти напомняне да забавиш темпото и да си дадеш време да се насладиш на живота, който създаваш. Енергията на Телец подобрява и романтичните, кариерните и финансовите въпроси, но не чрез сила.

Въпреки че Телецът е земен знак, подобно на вас, той ви напомня, че простите удоволствия често носят най-голям смисъл. Използвайте тази енергия, за да планирате почивка за себе си или спрете да посвещавате енергията си на всичко, което ви изтощава. Поддържайте нещата прости и полезни.

Най-щастлив ден за Водолей: неделя, 19 април

В неделя, 19 април, Слънцето преминава в земен Телец, запалвайки красиво и щастливо време във вашия дом. Тази енергия ви помага да започнете подобрения в дома или проекти за разкрасяване, а също така защитава вас и тези, с които живеете.

Телец носи сезон на спокойствие, удоволствие, романтика и красота. Независимо дали искате да се срещнете с тези, които значат най-много за вас, или обмисляте проект "Направи си сам“ за кухня, тази енергия може да ви помогне да го осъществите. Не се притеснявайте за средствата за проектите си, защото сезонът на Телец също помага да се сдобиете с всичко необходимо.

Най-щастлив ден за Риби: вторник, 14 април

Всичко, от което се нуждаете, е на път към вас, Риби. Във вторник, 14 април, Меркурий навлиза в Овен, помагайки за нови предложения за работа и финансови възможности. Енергията на Овен управлява вашето богатство и самочувствие, така че е важно да помните какво заслужавате, когато започвате тази енергична глава.

Меркурий е свързан с комуникацията . Така че, независимо дали става въпрос за предложения или възможности, това е вашият шанс най-накрая да привлечете това, което винаги сте знаели, че е било предназначено за вас. Заслужавате живот, изпълнен с изобилие и смисъл, и това е част от това всичко това да се случи, съобщава iwoman.