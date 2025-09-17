ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
Сутринта в двореца започна със събирането на участниците. Както стана ясно, те прекарват нощта отделени в индивидуални хотелски стаи, за да не се разбере кои от тях се събират на тайния предателски "конклав“. Напомняме Ви, че още в първия епизод бяха определени и главните действащи лица в предаването, които ще трябва да действат в сянка и да елиминират "праведни“ един по един – Бачорски, Георги Янев и Невена Бозукова. Именно те написаха името на Иван Юруков на свитъка с името на "убития“ и го пренесоха в "жертва“.
"Аз съм за Иван. Странен е - хем го заподозряваш, хем не“, заяви първа Неве. "Иван дойде при мен, усмихна се и в неговия налудничав стил и физиономия ми каза: "Ще ме пощадиш ли?“. Аз имам притеснения, че той ще ме наклепа мен“, категоричен бе Бачорски. "За мен Иван е неутрален, който няма да го гласуват. Това е глас, който тотално ни дава един ход предимство, празен ден за тях – убит човек за нас“, разсъди стратегически Георги Янев, пишат от Блиц.
Иван не изглеждаше изненадан от развоя на събитията: "Моята теория се потвърди. Избрах да направя следната стратегия – да намеря начин да намекна на Дани Бачорски, че аз знам… И последва това, което следва. Може би сега единственото нещо, което следва от моето участие тук, е ако съм успял да подскажа на някой от праведните кои са предателите“.
