Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на сърцето
Сутрините често са натоварени и хаотични. Но всички знаем, че да отделим време, за да стартираме деня си по спокоен и здравословен начин, може да ни донесе само ползи.

Навиците, които сме изградили след събуждането си, разбира се, оказват голямо влияние, включително на здравето на сърцето. Закуската също е сред тях, но се оказва важно не просто да не я пропускаме, а да изберем правилната.

Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на сърцето.

Вероятно сме чували, че солената закуска е по-здравословният избор, тъй като не води до скокове в кръвната захар. Въпреки това обаче не всеки вид солена закуска е полезна. Особено важно е да избягваме храни, които съдържат много натрий, ако искаме да предпазим сърцето си.

И тук далеч не става дума само за бекона или наденичките. Натрият често присъства в много други често консумирани закуски, за които може и да не подозираме. Такива са хлябът, гевреците, както дори и сладки храни като мъфини, различни видове десерти и пастички.

Предвид че сърдечно-съдовите заболявания са една от най-честите причини за смъртност, избягването на храни с високо съдържание на натрий за закуска е един от най-добрите превантивни навици, които може да изградим.

Как храните с високо съдържание на натрий вредят на сърцето

Повишават кръвното налягане

Завишеният прием на натрий обикновено води до задържане на течности, повишено кръвно налягане и увеличен риск от сърдечна недостатъчност. Това се получава, защото излишният натрий в организма нарушава функцията на регулиращата кръвното ни налягане система и кара сърцето ни да работи по-усилено, за да изпомпва кръв. За оптимално здраве на сърцето препоръчителният прием на натрий е до 1500 мг на ден. Продължителната консумация на повече от това количество ни излага на по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания.

Имат високо съдържание на наситени мазнини

Преработените меса често присъстват в чинията на хората, които предпочитат солена закуска. Но в тях не само, че се съдържа много натрий, но също има и наситени мазнини, които повишават холестерола. А той, както добре знаем, е важно да бъде в умерени граници, за да имаме здраво сърце. Консумацията на преработени меса също повишава риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Успешно може да ги заместим с яйца, кисело мляко, извара или кефир, дори и риба тон, за да си набавим достатъчно протеини.

Могат да доведат до диабет тип 2

Хората, диагностицирани с диабет, имат двойно по-висок риск от сърдечни заболявания заради високата кръвна захар. А поддържането на балансирани нива на кръвната захар предпазва сърцето. За целта е добре да избягваме не само сладките закуски, но и храни с високо съдържание на натрий. Завишените нива на натрий в организма са свързани с по-висок риск от развитието на диабет.

Имат ниско съдържание на фибри

Фибрите се съдържат най-често в растителните храни, т. е. плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови, ядки и семена. Освен че подпомагат храносмилателната ни система, те могат да ни помогнат да се предпазим от сърдечни заболявания и диабет. Препоръчителният дневен прием на фибри възлиза на 28 грама, но човек рядко успява да си го набави, пише Eating Well, цитиран от lifestyle.bg. Това става още по-трудна задача, ако закусваме с тестени храни и печива, които са с ниско съдържание на фибри. Тях можем да заменим с ядки и плодове, като ябълки, круши, банани и портокали - те са чудесни за закуска, богати са на фибри и помагат за понижаване на холестерола.








