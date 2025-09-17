Новини
Кои храни подпомагат щастието след 50-годишна възраст?
Автор: Георги Кирилов 13:48Коментари (0)105
©
В скорошна статия в British Journal of Health Psychology, изследователи от Обединеното кралство са изследвали дали хората на средна възраст и нагоре, които консумират повече риба, зеленчуци, плодове и здравословни мазнини, изпитват по-голямо щастие и показват по-високи нива на удовлетвореност от живота и благополучие.

Резултатите им показват, че диетата може да помогне за насърчаване на благополучието, но доказателствата са неубедителни, което показва, че са необходими строги лонгитудинални проучвания, предаде News Medical.

Консумацията на риба поне веднъж (порция от 140 г) е уникално свързана с по-голямо щастие при възрастни над 50 години, дори след отчитане на настроението, доходите и здравето. Населението на света застарява бързо, което поражда опасения относно поддържането на здравето и качеството на живот в по-късни години. Диетата е ключов модифицируем фактор, влияещ както върху физическото, така и върху психическото здраве.

Докато много изследвания са фокусирани върху това как диетата намалява негативните психологически състояния като депресията, по-малко се знае за нейната роля в насърчаването на позитивно благополучие.

Позитивното благополучие обхваща три измерения: евдемонично благополучие (обхващащо смисъл, цел и личностно израстване), хедонистично благополучие (характеризиращо се с щастие и положителни емоции) и оценъчно благополучие (отразено в удовлетвореността от живота).

Плодовете и зеленчуците, полиненаситените мазнини (ПНМК) и рибата са хранителни компоненти, широко признати за техните ползи за здравето. Проучванията ги свързват с намалена депресия и психологически дистрес, потенциално чрез механизми като подобрено здраве на червата, намалено възпаление и повишена невротрансмитерна активност.

По-малко проучвания обаче са оценили дали тези храни активно насърчават позитивното благополучие. Данни от британски и международни проучвания показват, че по-високият прием на плодове и зеленчуци е свързан с по-голямо щастие и удовлетвореност от живота, докато ПНМК и рибата могат също да подпомагат регулирането на настроението и здравето на мозъка.

Социално-икономическите, демографските и здравословните фактори обаче силно влияят както на диетата, така и на благополучието, усложнявайки връзката, а изследванията по тази тема остават ограничени.

Относно проучването

Плодовете и зеленчуците показаха първоначална връзка с чувството за щастие, но тази връзка се припокрива значително с по-ниски депресивни симптоми.

Това проучване използва данни от вълната 2018-19 на Английското надлъжно проучване на стареенето (ELSA), което включва възрастни на 50 и повече години. След изключване на участниците, бяха анализирани 3103 участници. Хранителният прием на плодове и зеленчуци, полиненаситени мастни киселини (ПНМК) и риба беше оценен с помощта на валидиран 24-часов хранителен анализ, попълнен в два произволни дни.

Ключови открития

Изследователите предполагат, че мазните риби могат да спомогнат щастието, като подпомагат здравословните мозъчни пътища за химикали, регулиращи настроението, като серотонин и допамин.

Крайната извадка е била със средна възраст 69,3 години, като малко над половината от участниците са били жени и почти всички са се идентифицирали като "бели". Участниците са консумирали средно по две порции плодове и зеленчуци на ден, като ПНМК са допринасяли с около 2,5% от общата дневна енергия (доста под препоръчителните ~6,5%).

Над половината са съобщили, че не са приемали риба в дните за повторно проучване. Оценките за благополучие показват относително високи нива на евдемонично благополучие (средно = 11,1 по скала от 0 до 45), щастие (7,9/10) и удовлетвореност от живота (21,6/30).

Корелационните анализи показват малки, но положителни връзки между трите хранителни фактора и трите области на благополучие. По-силни корелации са наблюдавани между самите показатели за благополучие. Отрицателни връзки се появяват за социална изолация, продължително заболяване и депресивни симптоми.

Регресионните анализи показват, че приемът на плодове и зеленчуци е последователно и положително свързан с евдемоничното благополучие във всички модели, дори след коригиране за депресивни симптоми.








