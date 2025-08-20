Кои храни са подходящи за противовъзпалителна диета?

© LifeStore Какво прави противовъзпалителната диета?



Вашата имунна система се активира, когато тялото ви разпознае нещо чуждо – например нахлуващ микроб, растителен прашец или химикал. Това често задейства процес, наречен възпаление. Периодичните пристъпи на възпаление, насочени към наистина заплашващи нашественици, защитават вашето здраве.



Понякога обаче възпалението продължава, ден след ден, дори когато не сте заплашени от чужд нашественик. Тогава възпалението може да се превърне във ваш враг. Много основни заболявания, които ни измъчват – включително рак, сърдечни заболявания, диабет, артрит, депресия и болестта на Алцхаймер – са свързани с хронично възпаление.



Един от най-мощните инструменти за борба с възпалението не идва от аптеката, а от магазина за хранителни стоки, предаде Harvard Health. "Много експериментални проучвания показват, че компонентите на храни или напитки могат да имат противовъзпалителни ефекти“, казва д-р Франк Ху, професор по хранене и епидемиология в катедрата по хранене в Харвардското училище за обществено здраве.



Изберете правилните противовъзпалителни храни и може да намалите риска от заболяване. Ако постоянно избирате грешните, бихте могли да ускорите процеса на възпалително заболяване.



Храни, които причиняват възпаление



Опитайте се да избягвате или ограничавате тези храни, доколкото е възможно:



- рафинирани въглехидрати, като бял хляб и сладкиши



- пържени картофи и други пържени храни



- газирани напитки и други подсладени със захар напитки



- червено месо (бургери, пържоли) и преработено месо (хот-дог, наденица)



маргарин, мазнина и свинска мас



Рискове за здравето от възпалителни храни



Не е изненадващо, че едни и същи храни в диетата за възпалителни заболявания обикновено се считат за лоши за нашето здраве, включително газирани напитки и рафинирани въглехидрати, както и червено месо и преработени меса.



"Някои от храните, които са свързани с повишен риск от хронични заболявания като диабет тип 2 и сърдечни заболявания, също са свързани с прекомерно възпаление“, казва д-р Ху. "Това не е изненадващо, тъй като възпалението е важен основен механизъм за развитието на тези заболявания.“



Нездравословните храни също допринасят за наддаване на тегло, което само по себе си е рисков фактор за възпаление. И все пак в няколко проучвания, дори след като изследователите са взели предвид затлъстяването, връзката между храните и възпалението остава, което предполага, че наддаването на тегло не е единственият двигател. "Някои от хранителните компоненти или съставки могат да имат независими ефекти върху възпалението, освен увеличения прием на калории“, казва д-р Ху.



Противовъзпалителни храни



Противовъзпалителната диета трябва да включва следните храни:



- домати



- зехтин



- зелени листни зеленчуци, като спанак, къдраво зеле и зеле



- ядки като бадеми и орехи



- мазни риби като сьомга, скумрия, риба тон и сардини



- плодове като ягоди, боровинки, череши и портокали



Ползи от противовъзпалителните храни



По-специално плодове и зеленчуци като боровинки, ябълки и листни зеленчуци, които са богати на естествени антиоксиданти и полифеноли - защитни съединения, открити в растенията.