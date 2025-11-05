Казват, че пчелите са едни от най-ценните същества на тази планета. А какво ли е да живееш в техния свят? За любопитни факти за меда и за това какво е да правиш бизнес в сферата, разказва пред bTV предприемачката Биляна Николова.Пчелите са невероятни същества. И аз навлязох не само в техния свят, ами и в света на продукта. Основният, който консумираме е меда. Неговите свойства, не само като храна, но и като лекарство, разказва предприемачката.Биляна казва, че съвсем случайно започва да се занимава с пчели. "Записах се на курс по пчеларство, взех си кошери, започнах да прекарвам това време и всъщност се оказа, че си смених изцяло кариерата, защото много се запалих не само по пчелите, но и по меда като супер храна. Така че се преквалифицирах в хранителен технолог, направих дейност, която е свързана с мед и с продукти на база мед“, разказва тя.Освен, че е пчелар и развива бизнес с продукти от мед, Биляна е и меден сомелиер. "Сензорният анализ се получава през сетивата на миризма, на аромат, на вкус. Всички видове мед са абсолютно различни и им влияе температурата. Например, българският кестенов мед е различен от италиански кестенов мед и те си имат своите характеристики и особености. За мен е кауза вече да популяризирам свойствата на меда, различните видове мед, и българския биомед“, обяснява експертът.Успехът не е магия, а стъпка по стъпка изкачване нагоре, казва Моника МитеваПо думите й България има огромно разнообразие растително и имаме много видове мед не само полифлорни, но и монофлорни видове. Нашата природа е много чиста, освен това не е тежко индустриализирана и съответно имаме много голямо производство на биомед. Медът ни е великолепен, трябва обаче повече да го популяризираме."Има няколко много впечатляващи видове мед, които не са любими на всеки. Мой абсолютен фаворит е медът от евкалипт. Има евкалиптов мед много добър от Италия, от Испания, но в Австралия имат над 200 вида евкалиптови дървета и, съответно, видове мед. Има горчив мед. Има и отровен мед, между другото, от рододендрони от азалии“, обяснява Биляна.Тя разказва, че пчелите са уникални същества. Те имат много добре устроено общество, в което има ясна структура, йерархия. Когато те взимат решения, всички се обединяват около това, което е добре за всички и това е демократичен избор на тяхното общество. Когато кошерът им отеснее и те имат нужда да намерят ново място да живеят, излизат няколко разузнавачки. Всяка от тях лети в различна посока, намира потенциално интересно място, връща се в кошера и започва да го промотира. Събира поддръжници, агитка, които успява да убеди, че това място си заслужава. Тази от тях, която събере най-много поддръжници, печели изборите за това, къде те ще отидат. "Всички се обединяват около това решение, което те взимат заедно, с ясното съзнание, че то трябва да е най-доброто за всички, защото целият рой ще се пренесе и ще отиде да живее на това място“, добавя меденият експерт.