Казват, че пчелите са едни от най-ценните същества на тази планета. А какво ли е да живееш в техния свят? За любопитни факти за меда и за това какво е да правиш бизнес в сферата, разказва пред bTV предприемачката Биляна Николова.

Пчелите са невероятни същества. И аз навлязох не само в техния свят, ами и в света на продукта. Основният, който консумираме е меда.  Неговите свойства, не само като храна, но и като лекарство, разказва предприемачката.

Биляна казва, че съвсем случайно започва да се занимава с пчели. "Записах се на курс по пчеларство, взех си кошери,  започнах да прекарвам това време  и всъщност се оказа, че си смених изцяло кариерата,  защото много се запалих не само по пчелите,  но и по меда като супер храна. Така че се преквалифицирах в хранителен технолог,  направих дейност, която е свързана с мед  и с продукти на база мед“, разказва тя.

Освен, че е пчелар и развива бизнес с продукти от мед, Биляна е и меден сомелиер. "Сензорният анализ се получава  през сетивата на миризма,  на аромат, на вкус. Всички видове мед са абсолютно различни  и им влияе температурата. Например, българският кестенов мед  е различен от италиански кестенов мед  и те си имат своите характеристики  и особености. За мен е кауза вече да популяризирам свойствата на меда, различните видове мед,  и българския биомед“, обяснява експертът. 

По думите й България има огромно разнообразие растително и имаме много видове мед не само полифлорни,  но и монофлорни видове.  Нашата природа е много чиста,  освен това не е тежко индустриализирана  и съответно имаме много голямо производство на биомед.  Медът ни е великолепен,  трябва обаче повече да го популяризираме. 

"Има няколко много впечатляващи видове мед,  които не са любими на всеки.  Мой абсолютен фаворит е медът от евкалипт.  Има евкалиптов мед много добър от Италия,  от Испания, но в Австралия  имат над 200 вида евкалиптови дървета  и, съответно, видове мед.  Има горчив мед.  Има и отровен мед, между другото, от рододендрони от азалии“, обяснява Биляна.

Тя разказва, че пчелите са уникални същества.  Те имат много добре устроено общество,  в което има ясна структура,  йерархия.  Когато те взимат решения, всички се обединяват  около това, което е добре за всички  и това е демократичен избор на тяхното общество.  Когато кошерът им отеснее  и те имат нужда да намерят ново място да живеят, излизат няколко разузнавачки.  Всяка от тях лети в различна посока,  намира потенциално интересно място,  връща се в кошера и започва да го промотира.  Събира поддръжници,  агитка, които успява да убеди, че  това място си заслужава.  Тази от тях, която събере най-много поддръжници,  печели изборите за това, къде те ще отидат.  "Всички се обединяват около това решение,  което те взимат заедно, с ясното съзнание, че то трябва да е най-доброто за всички, защото целият рой ще се пренесе и ще отиде да живее на това място“, добавя меденият експерт.