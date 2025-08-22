Кои са най-подходящите плажни филми за лятото?

© Плажното кино е особено подходящо за летния отпускарски сезон и за създаването на вълнуващи летни емоции. Това коментира в предаването "Сториборд“ на Радио "Фокус“ с водещ Благой Иванов културологът и журналист Юлия Владимирова.



Един от най-важните филми, правени някога, е "Челюсти“ (Jaws) на Стивън Спилбърг, който празнува своята 50-годишнина през юни месец. "Филмът "Челюсти“ е първият летен блокбъстър и реално създава стандарта за произвеждане на блокбъстъри,“ напомни Владимирова и разказа, че по този повод музеят "Мартас Винярд“ в Едгартаун, Масачузетс, представя изложбата "Челюсти на 50: По-дълбоко гмуркане“. В нея може да се види реплика на един от малкото оцелели макети на акулата Брус, който представлява сложна аниматроника, която много често се поврежда. "Проблемите по време на снимките със самата акула – това, че тя се разпада на части и те не могат да направят това, което искат, и затова и акулата не се появява толкова много във филма, създава легендата около този шедьовър. Спилбърг усеща много добре как се играе със страха, че той много често и всъщност по-често е невидим, няма нужда да го показваме, и това е играта с човешката психология,“ посочи тя и допълни, че атмосферата е била неповторима, "защото цялото място е изпълнено с филма – някак си видях как той не е забравен от истинските фенове. Всъщност това кино все още говори, то работи, нищо че след "Челюсти“ има толкова много филми за страшни създания. Филмът работи чрез други неща – това е страхът от непознатото“.



Друг известен холивудски филм, който създава напрежение и нова идея за райската утопия, където се срещат удоволствията, партитата, но и капанът, който дебне отвсякъде, е филмът "Плажът“ (The Beach) на режисьора Дани Бойл. "Голямото плискане“ (A Bigger splash) на режисьора Лука Гуаданино, римейк на известния филм "Басейнът“ на Жак Дере, е друго предложение, свързано с плажната тематика: "Не бих казала, че е много успешен филм или че е някакъв несравним шедьовър, но за летните безгрижни дни е едно чудесно предложение,“ добави културологът. "Голяма част от добрите летни филми според мен идват от френското кино, което носи трилъра и тази безгрижна буржоазна леност на лятото, обикновено на Френската Ривиера, където се развива действието и на "Басейнът“ с Роми Шнайдер и Ален Делон. Това е един невероятен филм, в който едновременно не се случва кой знае какво, но всъщност има игра в психологията на персонажите – те се променят, появява се младата Джейн Бъркин, която е една същинска Лолита в този филм, и всъщност всичко се разваля.“



Владимирова посочи още един класически плажен и летен режисьор от Франция, Ерик Ромер, чиито филми се развиват предимно през лятото на Френската Ривиера, като "Коляното на Клер“ (Le Genou De Claire) и "Полин на плажа“ (Pauline à la plage). "Киното на Ромер също е като... лятото. Всичко изглежда много приветливо, слънчево, лежерно, мързеливо, хората почиват, в същото време в емоционалния им свят се случват някакви неща – лятото си отива, идват странни сътресения, които той ни ги представя по един ежедневен начин. Идеята, че на екрана не се показва голямо действие, но в същото време ние преживяваме всички леки емоционални и психологически промени в героите. Мисля че лятото е такъв сезон, в който можем да се отдадем на филми, които ни карат да мислим повече върху човешките емоции, които не ни предоставят бърза консумация, в което ни възпитават социалните мрежи,“ обясни журналистът.



"Оригиналният филм "Mamma Mia!“ ми се струва също прекрасно лятно предложение,“ допълни тя и добави, че малко по-задълбочен и умозрителен филм е "Приключението“ (L'Avventura) на Микеланджело Антониони. "Презрението“ (Le Mépris) на режисьора Жан-Люк Годар е друг летен филм с "голото дупе на Брижит Бардо“. Друго лятно предложение е филмът "Да хванеш крадец“ (To Catch a Thief) с участието на Кари Грант и Грейс Кели.