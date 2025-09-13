Кои са немските думи, които използваме най-често в българския език?

© Езикът се променя постоянно. През различните исторически периоди в езика ни навлизат думи с различен чужд произход. По пътя на културното влияние в българския език се появяват и много немски думи. Те навлизат в българския само по книжовен път без друг език като посредник. От немски сме взели най-много съществителни имена, които назовават конкретни предмети, свързани с техниката и бита, най-вече техническата терминология.



Ето някои от най-често използваните думи от немски произход в българския език.



Много от думите с немски произход завършват на “-ер", характерна немска наставка за предмети с определено предназначение, пише actualno:



багер



бургер



келнер - от Kellner



лагер



ордер



райбер



тапицер - от Tapezierer



фелдшер



щендер - от Ständerр - закачалка



шлосер



абонамент - от Abonnement



автомат - от Automat



анцуг - от Anzug, което означава “костюм"



бакенбард - от Backenbart



борд - от Bord



боршамина - от Maschine – съоръжение, устройство и bohren - дълбая



бюро



вагон - от Waggon



вакумиране - от vakuumieren



вафла - от Waffel



вентил - от Ventil



винкел - от Winkelmetall



грис - от Grieß



грисхалва - от Grießhalwa



ефрейтор



зала - от Saal



клапа - от Klappe



кренвирш - “смляно месо"



курорт - от Kurort



лупа - от Lupe



пантоф - от Pantoffel



пастет - от Pastete



фасунг



фурнир - от Furnier



цифра - от Ziffer



циферблат - от Zifferblatt



шайба - от Scheibe



шина - от Schiene



шницел - от schneiden – “режа"



шнур



шол



шперплат - от Sperrplatte



шперц



шрифт - от Schrift



шунка - от Schinken



щаб - от Stab



щафета - от Staffel



щепсел



шприц - от Spritze.