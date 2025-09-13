Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския език?
Автор: Екип Burgas24.bg 21:56Коментари (0)137
©
Езикът се променя постоянно. През различните исторически периоди в езика ни навлизат думи с различен чужд произход. По пътя на културното влияние в българския език се появяват и много немски думи. Те навлизат в българския само по книжовен път без друг език като посредник. От немски сме взели най-много съществителни имена, които назовават конкретни предмети, свързани с техниката и бита, най-вече техническата терминология.

Ето някои от най-често използваните думи от немски произход в българския език.

Много от думите с немски произход завършват на “-ер", характерна немска наставка за предмети с определено предназначение, пише actualno:

багер

бургер

келнер - от Kellner

лагер

ордер

райбер

тапицер - от Tapezierer

фелдшер

щендер - от Ständerр - закачалка

шлосер

абонамент - от Abonnement

автомат - от Automat

анцуг - от Anzug, което означава “костюм"

бакенбард - от Backenbart

борд - от Bord

боршамина - от Maschine – съоръжение, устройство и bohren - дълбая

бюро

вагон - от Waggon

вакумиране - от vakuumieren

вафла - от Waffel

вентил - от Ventil

винкел - от Winkelmetall

грис - от Grieß

грисхалва - от Grießhalwa

ефрейтор

зала - от Saal

клапа - от Klappe

кренвирш - “смляно месо"

курорт - от Kurort

лупа - от Lupe

пантоф - от Pantoffel

пастет - от Pastete

фасунг

фурнир - от Furnier

цифра  - от Ziffer

циферблат - от Zifferblatt 

шайба - от Scheibe

шина - от Schiene

шницел - от schneiden – “режа"

шнур

шол 

шперплат - от Sperrplatte

шперц

шрифт - от Schrift

шунка - от Schinken

щаб - от Stab

щафета - от Staffel

щепсел

шприц - от Spritze.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:55 / 13.09.2025
Деси Слава се изнесе от София
15:52 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се дви...
15:50 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
15:46 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите н...
13:04 / 13.09.2025
Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
22:58 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първият учебен ден
България в еврозоната
Концесия на летище "София"
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: