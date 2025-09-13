ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кои са немските думи, които използваме най-често в българския език?
Ето някои от най-често използваните думи от немски произход в българския език.
Много от думите с немски произход завършват на “-ер", характерна немска наставка за предмети с определено предназначение, пише actualno:
багер
бургер
келнер - от Kellner
лагер
ордер
райбер
тапицер - от Tapezierer
фелдшер
щендер - от Ständerр - закачалка
шлосер
абонамент - от Abonnement
автомат - от Automat
анцуг - от Anzug, което означава “костюм"
бакенбард - от Backenbart
борд - от Bord
боршамина - от Maschine – съоръжение, устройство и bohren - дълбая
бюро
вагон - от Waggon
вакумиране - от vakuumieren
вафла - от Waffel
вентил - от Ventil
винкел - от Winkelmetall
грис - от Grieß
грисхалва - от Grießhalwa
ефрейтор
зала - от Saal
клапа - от Klappe
кренвирш - “смляно месо"
курорт - от Kurort
лупа - от Lupe
пантоф - от Pantoffel
пастет - от Pastete
фасунг
фурнир - от Furnier
цифра - от Ziffer
циферблат - от Zifferblatt
шайба - от Scheibe
шина - от Schiene
шницел - от schneiden – “режа"
шнур
шол
шперплат - от Sperrplatte
шперц
шрифт - от Schrift
шунка - от Schinken
щаб - от Stab
щафета - от Staffel
щепсел
шприц - от Spritze.
