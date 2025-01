Кои са веществата, които е по-добре да избягваме в продуктите за устна хигиена, защото могат да ни нанесат повече вреда

© Пастата за зъби е продукт, който използваме ежедневно. Важно ни е онова усещане на току-що измити зъби и свежест, но надали особено се замисляме какви точно съставки има в тубичката, както и кой е най-подходящият за нас вид сред голямото разнообразие на пазара.



Основната цел на пастата за зъби е да премахне зъбната плака и другите натрупвания по повърхността им, за да намали риска от кариеси. Повечето видове съдържат сходни съставки - абразиви, свързващи вещества, овлажнители, пенообразуватели и консерванти. Има обаче и някои различия в техните характеристики, с които е добре да сме наясно.



Със или без флуорид



Голяма част от пастите за зъби съдържат флуорид и неговата цел е да предпазва зъбите и техния емайл. Той е естествено срещан минерал в почвата и скалите, който се добавя към водата, някои храни и други продукти. Основното му действие е да намалява киселинността на плаката и да забавя растежа на бактериите, с което предпазва от кариеси. Освен това предпазва от процеса деминерализация, който също разрушава зъбите.



И въпреки че флуоридът като цяло се смята за безопасен, науката има известни съображения за използването му при деца и подрастващи, въпреки че техните зъби определено се нуждаят от него. А и продуктите, създадени за тяхната възрастова група, са със съдържание на безопасно количество флуорид. Ако и ние имаме притеснения относно използването му е важно да не забравяме просто да не поглъщаме от пастата, пише Medical News Today.



За чувствителни зъби



Ако сме усещали онази пронизваща болка при консумацията на нещо студено или сладко, вероятно имаме чувствителен емайл и търсим паста за зъби, подходяща за проблема ни. Те най-често съдържат вещества, които намаляват чувствителността на нервите - аргинин, калиев нитрат, калаен флуорид.



Но за да бъде ползата от тях още по-голяма, е добре да намалим киселинните храни и напитки, особено между хранения. Ако го направим, болката може да отмине и без нужда от специална паста.



Избелващи



Няма как да не се изкушим от рекламите, които ни обещават по холивудски бели зъби в домашни условия, само с използването на конкретна паста. Е, рядко това е самата истина, но ако решим все пак да опитаме, трябва да знаем, че веществата, които се съдържат в тези продукти, не са подходящи при чувствителен емайл. Не са препоръчителни и за продължителна употреба, защото могат да го направят именно такъв.



Освен това е важно уточнението, че избелващите пасти за зъби влияят само на външното оцветяване на зъбите, което е повърхностно, но не и на вътрешното, което се премахва само професионално в стоматологичния кабинет.



Най-честата основна съставка в този вид пасти за зъби е водороден пероксид. Той се използва и при професионалното избелване, но в доста по-висока концентрация, затова в домашни условия ще трябва да сме доста по-упорити за постигане на търсения ефект. Други често използвани съставки са натриевият бикарбонат, който има абразивно действие, както и активният въглен, който обаче може да се окаже прекалено агресивен за нашия емайл, предупреждава Which.



За какво да внимаваме



Вече разбрахме, че е важно да четем съдържанието и на пастата за зъби. Ето и още три вещества, които е по-добре да избягваме в продуктите за устна хигиена, защото могат да ни нанесат повече вреда, отколкото да ни помогнат.



На първо място това е титановият диоксид, който се среща в някои избелващи пасти. Той се абсорбира от тялото ни през венците и според различни изследвания, може да доведе до възпаления, клетъчни увреждания и нарушения във функцията на имунната система. А Международната агенция за изследвания на рака към СЗО го определя като "потенциално канцерогенен" при вдишване.



Добре е пастата за зъби, която използваме, да не съдържа и натриев лаурет сулфат (SLS). Той е създава нейната пяна, но също така може да стане и причина за различни раздразнения в устната кухина.



Освен това различни изследвания предполагат, че може да наруши хормоналния баланс в тялото. А и не бива да се заблуждаваме - повече пяна невинаги значи по-добро почистване, обяснява Times of India. Триклозанът също се използва в някои пасти за зъби заради своето антибактериално действие. Но покрай вредните бактерии, често убива и полезните в устната кухина. Освен това изследвания сочат, че може да има негативен ефект върху хормоните на щитовидната жлеза. И това са все причини да избягваме продуктите, в които се съдържа.