Кой трябва да плати сметката в заведение?
Добрият етикет и обноски са нещо, което може да се усвои дори да не ви предстои представяне във Версайския дворец. "Le bon ton" e термин, който се използва от английското висше общество в началото на 19 век като определение за добра и елегантната форма за стил и начин на живот. Никой не се е родил научен, но всеки може да стане номер едно. А докато се учите, най-важното е да не се паникьосвате и да избягвате неловките моменти. Най-лесно е просто да наблюдавате какво правят околните. А също - да продължите да четете тази статия.
Къде се поставя дамската чанта, ако сте на ресторант
Дамската чанта както и телефонът са едни от аксесоарите, които дамите ползват непрекъснато. Къде обаче е тяхното място, когато става дума за обяд или вечеря в ресторант. По етикет чантата би следвало да се държи:
-зад гърба
-на облегалката на стола
-на земята
В България много от хората се въздържат да оставят чантата си на земята, първо от хигиенни съображения, второ - заради суеверие. Според народното поверие, ако чанта бъде оставена на земята, това е на бедност.
Как се отпива от чаша, ако сте с червило
Дамите да избягват да слагат червило, непосредствено преди хранене. Това е едно от правилата, с които дамите, които държат на красотата си, е добре да се съобразят, когато посещават ресторант. Добрият външен вид не е непременно засилено подчертания - с ярко червило, големи бижута и бурен смях на масата. Елегантната визия и добрите обноски в такава ситуация ще бъдат най-добрите ви приятели.
Експертите по етикет препоръчват преди да отпиете от чашата, леко да забършете крайчеца на устните си. Това важи особено за дамите с червило. Не е добре то да остава по салфетката, затова не се минава по цялата уста, а се фиксират само краищата й.
Кой плаща сметката в заведение?
Темата е широко дискутирана и повдига много въпроси. Извън феминизма и погрешните схващания, като това, че плаща по-богатият, истината отново е в обноските и етикета. Всъщност плаща този, който е отправил поканата за обяд или вечеря, пише Ladyzone.
