ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
И така, кои уреди се изключват по време на буря?
Доста от тези ценни устройства се намират във вашата кухня. Малките кухненски уреди, включително кафемашини, тостери, фритюрници с горещ въздух и стационарни миксери, са особено уязвими. Това е така, защото за разлика от много големи уреди като хладилници и печки, по-малките устройства често нямат вградена защита от пренапрежение. Разбира се, ако предпочитате да вземете тази допълнителна предпазна мярка с по-големите уреди, няма никакъв проблем да го направите. (Просто се уверете, че сте включили отново хладилника и фризера веднага щом е безопасно да го направите, за да запазите нетрайните си продукти).
Струва си да се отбележи, че по-новите кухненски устройства със сложна електроника са изправени пред по-голям риск от по-обикновените устройства. Висококачествена кафемашина с електронен интерфейс ще бъде много по-трудна за ремонт от обикновен блендер поради наличието на чувствителни елементи като полупроводници. За да улесните нещата, когато небето заплашва да се отвори, групирайте малките си кухненски уреди на един защитен от пренапрежение разклонител и етикетирайте кабелите за бързо изключване при аварийни ситуации. Но в идеалния случай тези уреди трябва да останат изключени от контакта не само по време на буря, но и когато не се използват.
Какво всъщност се случва при мълния?
Когато гръм или мълния засегне дома ви, напрежението се увеличава интензивно за кратък период. Директните удари имат най-лоши последици. Въздухът около мълния може да достигне 27 000 градуса по Целзий, което е по-горещо от повърхността на слънцето. Тази температура е достатъчно висока, за да разтопи изолацията на проводника, да унищожи компоненти на уред и дори да причини пожари.
По време на пренапрежение прекомерното напрежение преминава през домашната ви електрическа система, търсейки пътя на най-малкото съпротивление към земята. Следователно, всички включени в контакта устройства стават част от този път. Незащитен кухненски уред може дори да пострада от по-малки пренапрежения, ако се случват многократно. Тези малки колебания може да не причинят незабавна повреда, а вместо това бавно да ерозират вътрешните компоненти, докато достигнат точка на разваляне, пише actualno.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
23:10 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
22:13 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка
22:12 / 16.09.2025
Българка е втора по красота в Европa
20:53 / 16.09.2025
Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия...
20:54 / 16.09.2025
Любима водеща се завръща ударно на екран
19:21 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:34 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета