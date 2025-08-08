ЗАРЕЖДАНЕ...
|Колата или жената? Коментарите в нета пощуряха
Ваньо и Валерия позират в Монте Карло пред бял Rimac Nevera - електромобил с футуристичен дизайн, чиято базова цена е 2,2 млн. долара, а с допълнителни екстри варира между 2,5 и 3 млн. долара. Според официална информация луксозната спортна двувратка вдига до 412 км/ч, а ускорява от 0 до 100 км за 1,85 сек. Хърватският хиперавтомобил е произведен в лимитирана серия от 150 броя. Алексиев е ценител на скъпи и лъскави автомобили и още през 2018 г. се похвали с лимитирано “Бугати Широн" за около 5 млн. лв. Сега, въпреки характеристиките на колата, пред която позира, повече страсти се вихрят заради жената до него.
Ваньо Алексиев, който е собственик на голяма транспортна фирма, демонстрира за първи път близостта си с Валерия през януари. И ако тогава дамата беше в гръб и трябваше по силуета да се разпознава коя е, през март бизнесменът вече я показа открито. Междувременно през февруари бе публикувал видео как шофира, придружено от текст: “Ако любимата жена ти се обади и ти каже: “Липсваш ми", не ѝ отговаряй с “И ти ми липсваш", а с... “Идвам". На 25 май пусна честитка за рождения ден на Валерия с тяхна снимка и с нейно видео в лъскаво ламборгини, на задната седалка на което има подаръци. През юни Алексиев показа кадри от почивка с Валерия на Капри, на която присъства и близката ѝ приятелка от “Ергенът" Айлин Бобева. А видеа са запечатали моменти в самолет, в хеликоптер над морето, на яхта...
Покрай най-актуалните кадри на Ваньо Алексиев и Валерия мнозина връщат лентата назад с “риалити" любовната ѝ история с пианиста Евгени Генчев, миналите отношения на богаташа с инфлуенсърката Цвети Василева, а други коментират разпалено и настоящата “любов, за която няма граници".
Ваньо Алексиев е роден през 1963 г. в Монтевидео (Уругвай), където баща му е бил консул в българското посолство. Валерия е с 35 г. по-млада от него. Доста преди тя да се роди, Алексиев основава транспортната си компания в България.
Бизнесменът Ваньо Алексиев се показа до нова суперскъпа кола, пред която позира гордо с новата си любима жена - победителката от “Ергенът 2" Валерия Георгиева, пише "24 часа".
