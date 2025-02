Колко остава в наследство Джийн Хекман?

© Богатството на Джийн Хекман към момента на смъртта му е 80 милиона долара, според Celebrity Net Worth. След оттеглянето си от актьорството през 2004 г. той продължава да работи като писател. Той е съавтор на три исторически фантастични романа с Даниел Ленихан : Wake of the Perdido Star (1999), Justice for None (2004) и Escape from Andersonville (2008). Той също така е автор на два солови проекта: романът Payback at Morning Peak от 2011 г. и романът Pursuit от 2013 г.



"Супермен" е сред най-печелившите му проекти, донасяйки 2 милиона долара, според Celebrity Net Worth. Съобщава се, че е спечелил по 1,3 милиона долара за "Бърз или мъртъв" и Lucky Lady. За "Френска връзка" той печели 100 000 долара.



Джийн Хекман беше американски пенсиониран актьор и писател с нетна стойност от 80 милиона долара. Пътуването на Джийн Хекман към славата започва след служба в морската пехота и години борба в театъра в Ню Йорк, пиропмя businessnovinite. Неговият пробив идва с номинираната му за Оскар поддържаща роля в "Бони и Клайд" от 1967 г., но превъплъщението му в образа на безмилостния детектив Джими "Попай" Дойл във "Френската връзка" от 1971 г. му донесе първата награда "Оскар" и затвърди статута му на водещ мъж с безкомпромисна интензивност.