От сурови яйца до модерни протеинови шейкове – хората, които искат да изградят мускули, често са насърчавани да приемат големи количества протеин. Но колко е наистина необходим и кой е най-здравословният начин за набавянето му, без да се рискува здравето?21-годишната фитнес инфлуенсърка София Моулсън от Великобритания започва да тренира сериозно на 19 години, след като дълго време се бори с наднормено тегло и ниско самочувствие. Първоначалната ѝ цел е да отслабне, но постепенно открива, че силовите тренировки и покачването на мускулна маса ѝ носят увереност и психическо равновесие. Като вегетарианка тя среща трудности да си набавя достатъчно протеин само от храната и затова включва протеинови добавки като по-практично решение.Според спортния диетолог Линея Пател протеините са жизненоважни за организма – те изграждат мускулите, участват в образуването на ензими, хормони и хемоглобин и са ключови за възстановяването след натоварване. За хора със заседнал начин на живот препоръчителният прием е около 0,8 г протеин на килограм телесно тегло дневно. При активно спортуващи и силово трениращи нуждите се повишават до 1,6–2,2 г на килограм, особено с напредване на възрастта, когато естествено се губи мускулна маса.Експертите подчертават, че протеинът трябва да идва основно от пълноценна храна – месо, риба, яйца, млечни продукти, бобови култури, ядки и соя. Протеиновите прахове са удобни, но крият рискове - някои съдържат тежки метали, пестициди или други замърсители, а прекомерната им употреба може да натовари бъбреците и черния дроб и да доведе до храносмилателен дискомфорт, пишат от БГНЕС.Специалистите съветват протеинът да се разпределя равномерно през деня – около 20–30 г на хранене – и да бъде част от балансирана диета, богата на въглехидрати, витамини и минерали. За повечето хора 20–40 г протеин от добавки дневно са напълно достатъчни, като фокусът трябва да остане върху разнообразното хранене, правилните тренировки и пълноценния сън.