|Колко сол е безопасно да има в ястието ни?
Основни препоръки
Световната здравна организация препоръчва максимален прием от < 2 000 mg натрий (≈ 5 g сол) на ден за възрастни.
Американската асоциация по сърдечни заболявания препоръчва до 2 300 mg натрий, а оптималният дневен лимит за повечето възрастни е 1 500 mg натрий.
За кого какво важи
Здрави възрастни: до 2 300 mg/ден (≈ 6 g сол), идеално — 1 500 mg (≈ 3.8–5 g сол).
Рискови групи (например хипертоници, хора със сърдечно-съдови заболявания, по-възрастни хора): цел — ≤ 1 500 mg натрий/ден.
Потенциални рискове
– Прекомерната консумация (над 2 000 mg): свързана с хипертония, сърдечни и бъбречни заболявания, инсулт и други състояния.
– Много ниския прием (под 1 000–1 200 mg): може да доведе до ниско кръвно, мускулна слабост, замаяност, нарушена функция на храносмилателната и чернодробната система.
Формулата – колко натрий има в грам сол?
Традиционната сол (натриев хлорид) съдържа приблизително 39.3 % натрий по маса:
Натрий (mg) = Сол (g) × 393
И обратно:
Сол (g) = Натрий (mg) ÷ 393
Например: 5 g сол × 393 ≈ 1 965 mg натрий. /виж галерията/
Казват, че "солта е по-скъпа от златото" – защото в малки количества е необходима и животоспасяваща, а в излишък – може да струва висока цена на здравето. Балансът зависи от индивидуалните потребности – възраст, здравословно състояние, ниво на активност.
