Комарницки с интересна карикатура след протестите
На нея президентът поздравява поколение GenZ и изразява солидарност с тях. На карикатурата президентът е със знак Z на ръката, който се превърна в символ на руската окупация в Украйна.
От началото на войната държавният ни глава не крие проруската си позиция по въпроса. Можем да направим обосновано предположение, че карикатуристът предупреждава протестиращите да внимават да не бъдат използвани от президента и евентуалния му политически проект.
