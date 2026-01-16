Комедията "Изневери в повече" гостува в Бургас
Постановката ще се играе на 20 януари от 19:30 ч. в зала "Тончо Русев“ на Културен дом "НХК“. Билети се продават на касата на НХК. за повече информация: 0894/898-098-Маруся Русева-организатор.
Постановка: Емил Марков, сценография: Милен Боричев, участват: Албена Михова, Христо Гърбов, Евгени Будинов, Стела Ганчева, Тихомир Благоев.
