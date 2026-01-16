Комедията "Изневери в повече" гостува в Бургас. Две съседски семейства се забъркват в куп комични ситуации , заради любов и няколко извънбрачни връзки. Всеки лъже всеки и никой не си признава. Любовниците скачат от единия на другия балкон на 11 -ия етаж. Какво се става после и през какви перипетии преминават двете семейства , не може да се разкаже. То трябва да се види!Постановката ще се играе на 20 януари от 19:30 ч. в зала "Тончо Русев“ на Културен дом "НХК“. Билети се продават на касата на НХК. за повече информация: 0894/898-098-Маруся Русева-организатор.Постановка: Емил Марков, сценография: Милен Боричев, участват: Албена Михова, Христо Гърбов, Евгени Будинов, Стела Ганчева, Тихомир Благоев.