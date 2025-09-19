Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Композитор загина в катастрофа с малък самолет
Автор: Николина Александрова 09:30Коментари (0)101
©
Композиторът, който е работил с икони като Тейлър Суифт и Кари Ъндърууд, загина трагично в катастрофа с малък самолет в четвъртък, заедно с още двама души. 57-годишният Брет Джеймс е бил на борда на своя Cirrus SR22T, когато самолетът се разбива западно от началното училище Iotla Valley Elementary School около 15:00 часа във Франклин, Северна Каролина, съобщава WLOS.

Джеймсй и двамата пътници са обявени за мъртви на мястото на инцидента, а по-късно през нощта Залата на славата на композиторите в Нашвил обяви трагичната новина.

Учениците и персоналът на близкото училище са били в безопасност и не са пострадали при сблъсъка, съобщават от офиса на шерифа на окръг Макон.

Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват причините за катастрофата на самолета, който е излетял от Нашвил, Тенеси, около 12:41 ч.

Композиторът ще бъде запомнен с кънтри хитовете си, сред които песента на Ъндърууд "Jesus, Take The Wheel", спечелила "Грами", и "The Truth" на Джейсън Алдийн.

За работата си Джеймс е бил два пъти обявен за кънтри композитор на годината от Американско дружество на композиторите, авторите и издателите

Той е работил и като продуцент, като е бил член на управителните съвети на Асоциацията за кънтри музика и Академията за звукозапис.



Още по темата: общо новини по темата: 449
16.09.2025 »
16.09.2025 »
14.09.2025 »
06.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
3 зодии преминават през важен тест от Вселената на 19 септември 2...
08:45 / 19.09.2025
Пригответе се за нова музика от Кралицата на попа!
09:28 / 19.09.2025
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвс...
18:53 / 18.09.2025
Не яжте домати с краставици!
15:40 / 18.09.2025
Мира Радева: Щяха да се родят децата и той нямаше да каже. Искаше...
15:54 / 18.09.2025
Тропически плод - в помощ в битката с рака на черния дроб
13:39 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Кабинетът "Желязков"
Винетки 2025
Грипна епидемия обхвана страната
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: