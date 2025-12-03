Любовта често се описва като сила, която може да надвие всичко: разстояние, обществен натиск, различия в характерите... Но понякога истинската й мощ се разкрива в най-дребните жестове, като способността да търпиш онова, което иначе би те отблъснало. А в света на кралските особи, където всеки навик е под лупа, малките компромиси понякога казват повече от приказките за вечна вярност.Ако любовта е сляпа, както гласи клишето, то в историята на Чарлз и Камила тя е и аносмична (без обоняние) и способна да пренебрегне тютюневия дим в името на връзка, устояла на скандали, раздели и десетилетия обществен натиск.Според кралски служители търпението, което Чарлз проявявал към дългогодишното пушене на Камила, е може би най-ясният знак за неговата "преданост" към Паркър Боулс, особено като се има предвид, че той винаги е бил "претенциозен непушач".Кралският биограф Джайлс Брандрет описва бурната им любовна история в книга от 2005 г., проследявайки пътя от първата им среща на мач по поло през 1970 г. до сватбата им през 2005-а. В нея той подробно разказва как се разпада бракът на Чарлз с Даяна и защо години след края на не чак толкова дългата им връзка той отново търси Камила."В крайна сметка, в отчаяние, той съживява предишното им приятелство от страх, че ако не го направи, може да полудее напълно", пише Брандрет. Именно така двамата се озовават в "епизод трети" на своята афера през 1986 г., когато любовта на Чарлз към Камила вече се била превърнала в "обсесия" и принцът се чувствал "морално обречен".Докато бракът му с Даяна се разпадал, той изпитвал страх и объркване. Не можел и не искал да се откаже от Камила, но се тревожел за "униженията" и "клеветите", на които знаел, че тя ще бъде подложена като негова любовница. Затова аферата им продължавала в домовете на "добри приятели", а краят на 80-те бил белязан от големи сътресения за бъдещия монарх. Той бил толкова разстроен, че според приятел "фантазирал да избяга в Италия и да живее в изгнание" с единствената жена, която "наистина го обичала", но въпреки това останал "лоялен" към трона, независимо от обвиненията, че е "егоист".Разказите за абсолютната му преданост към Камила, включително факта, че е пренебрегвал пушенето й, идват и от персонала на Двореца, включително от служителите в "Хайгроув Хаус". По това време британският "плейбой принц" прекарвал часове на игрището за поло, опитвайки се да избяга от "невъзможността на ситуацията си", и му ставало все по-трудно да се съсредоточи върху официалните си задължения.Все пак спортът го разсейвал, за да не се поддаде на мъката, но мислите му за Камила не стихвали. Дотолкова, че през 1990 г. "се проваля" по време на мач и си счупва ръката. Той очаквал, че Даяна, а не Камила ще се погрижи за него в периода на възстановяване. Но Даяна била разочарована, дистанцирана и отблъсната от поведението му. За Чарлз това било донякъде улеснение, защото Камила можела да го посещава без проблеми.През всички години на тайната им афера Камила била чест посетител и на имението "Хайгроув Хаус". Уенди Бери, бивша икономка в периода на най-бурните им тайни отношения, твърди, че Чарлз винаги бил "облекчен да я види" и се стремял да я целува "силно", когато пристигне. Любовта му към нея стигала дотам, че той "преодолял" острата си неприязън към пушенето. Според Бери Чарлз дори настоявал навсякъде да се поставят пепелници, за да може Камила да пуши удобно.Показанията й "илюстрират предаността на Чарлз по-добре от всичко останало", пише Брандрет. "Омразата му към пушенето е била напълно забравена, когато Камила е поставяла фасовете си в колекцията от пепелници, подредени около терасата за нейно удобство."А докато Чарлз и Камила поддържали аферата си зад затворени врати, Даяна продължавала публично да твърди, че в брака й всичко е наред. Тя обяснявала все по-честите си самостоятелни изяви и слухове за дистанция между двамата с думите: "Със съпруга ми получаваме около 2000 покани на всеки шест месеца. Не можем да идем на всички заедно, затова го правим поотделно."Няколко години по-късно нейните откровения за брака й с принца на Уелс излизат публично, всъщност малко преди тогавашният премиер Джон Мейджър официално да потвърди в Камарата на общините, че двойката се разделя.След раздялата и последвалия развод през 1996 г. Чарлз прави първата си официална поява с Камила през 1999-а, а малко след това двамата се местят в "Кларънс Хаус". Годежът им е обявен през 2005 г., последван от гражданска церемония.И така в крайна сметка, след 30 години като активен пушач, Камила най-накрая се отказва от цигарите, но заради сенна хрема, която започва да й дразни очите, носа и гърлото. Нейна приятелка разказва по това време, че Камила развила "упорита кашлица", която, макар да не била пряко свързана с тютюнопушенето, станала катализатор за промяна. "Не аз се отказах от пушенето, а по-скоро то се отказа от мен", казала й Камила.В този любовен хаос между Чарлз и Камила чувствата им често са били описвани като "скандални", "бурни" и "противоречиви". Но явно любовта не оцелява със силни думи, а с малки действия. Очевидно това, което е държало двамата заедно, не са били скандалите или драмата, а ежедневната грижа един за друг, без излишни думи, пише dir.bg.