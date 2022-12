Kонцертът "Канцонети и оперни бисери" предстои в Бургаската опера

© Държавна опера - Бургас В навечерието на Рождество Христово, за интелигентната отзивчива публика, съпричастна на музикално-артистичния живот на Бургаската опера, културният институт е подготвил прекрасно подбрана програма на концерта "Канцонети и оперни бисери“. Това съобщиха от Държавна опера - Бургас. На 12 декември, понеделник, от 19.00 часа във фоайето на Операта ще звучат популярни италиански и испански канцонети, зареждащи с енергията на южния темперамент, както и популярни арии, дуети и ансамбли из оперното творчество. Атрактивната селекция от известни заглавия ще бъдат изпълнени от чудесни млади солисти на Държавна опера – Бургас. Пред бургаската публика ще се представи отново тенорът Андрея Мирчев, който е отскоро в солистичния състав на Операта и имаше своя впечатляващ дебют на бургаската сцена именно в изисканото пространство на фоайето на многофункционалната сграда – на концерта "Вечер на френската музика“ през м. октомври т. год., емоционално посрещнат от многобройна публика.



Вторият млад оперен певец от триото е Яни Николов, тенор, който също участва в камерната проява, посветена на френската музика, преди дни влезе в образа на Парис в комичната опера от Офенбах "Хубавата Елена“, на 16 декември излиза на сцената в операта "Тоска“, в ролята на Сполета, а на 22 декември ще е солист в меса "Нелсън“ от Йозеф Хайдн на Коледния концерт в Операта под диригентската палка на маестро Йордан Дафов.



Баритонът Бранимир Недков, добре известен на бургаската публика с участието си в оперни, оперени заглавия, мюзикъли и детски спектакли, както и в популярното трио "Deja vu", е третият певец, който, заедно с колегите си и хубавата музика, ще създаде комплексни предпоставки за сътворяването на вълнуващо събитие с празничен привкус.



Тримата талантливи певци от мъжкия солистичен състав на Бургаската опера ще се погрижат присъстващите на концерта "Канцонети и оперни бисери“ да съпреживеят вълнуващо музикално събитие, което ще ги зареди задълго с усещане за духовен подем. На рояла ще бъде пианистката Илиана Тодорова – напълно импонираща, като стил, настроение и изпълнителско ниво, на солистите. В програмата на концерта на 12 декември ще прозвучат известни канцонети: “Core 'ngrato" от Салваторе Кардило,, “Non ti scordar di me“ и “Върни се в Соренто" от Ернесто де Къртис, “Mammа" от Чезаре Биксио, "Amapola“ от Лакале, "A vucchella“ от Паоло Тости, "О sole mio" от Едуардо ди Капуа, популярни серенади, както и арии, дуети и ансамбли из творчеството на оперни композитори.



Билети за концерта – на касата на Операта, каса "Часовника“, както и в мрежата.



За солистите:



Андрея Мирчев е роден през 1999 г. в Пловдив, в семейство на дългогодишни артисти в Държавна опера Пловдив. Средното си образование е завършил в ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" в гр. Пловдив. Негов вокален педагог е баритонът с международна известност Петър Данаилов - директор на Sofia Opera Performing Seminars и директор на Младежки оперен театър. През ноември 2018 година Андрея Мирчев е победител в престижния международен певчески конкурс “Балканска романсиада" и е носител на специалната награда" Гран при" на конкурса. През декември същата година участва във финалите на интернационалния конкурс ‘'Романсиада" в Москва. През 2018 г. и 2020 г. е активен участник в международните Sofia Opera Performing Seminars, чиито Гала концерти се изпълняват в престижни концертни зали и оперни театри в България. От октомври 2019 г. Андрея Мирчев е редовен студент по класическо пеене в НМA "Проф.Панчо Владигеров’' - София, в класа на доц. Елица Нешевска. Има активна концертна дейност в София, Варна, Пловдив. През есента на 2019 г. е ангажиран в професионална оперна трупа и участва като солист в редица изяви на трупата в десетки културни центрове в Германия, някои от които: Kevelaer Konzerthaus, Schwetzingen Theater, Испания Auditorio Nacional de Música Madrid Palacio de la Opera Coruña, Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia Auditorio de Zaragoza PUENTE KURSAAL – Kursaal, San Sebastian Coliseu dos Recreios Лисабон и др. В България Андея Мирчев развива активна концертна дейност в София, Пловдив, Сливен, Варна и др. Оперният му репертоар включва целите партии на: Алфредо от "Травиата" - Джузепе Верди, Неморино от "Любовен еликсир" - Гаетано Доницети, Родолфо от "Бохеми" - Джакомо Пучини, Lo sposo deluso -Дон Аздрубале -В. А. Моцарт Vestas Feuer -Мало -Лудвиг ван Бетовен. В камерния и кантатно-ораториалния жанр изпълнява с успех произведения на Росини, Шуберт, Чайковски, Рахманинов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, италиански канцонети. Андрея Мирчев има записи за Българска национална телевизия.







Яни Николов е възпитаник на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" град Бургас със специалност кларинет. Носител на множество награди в страната и чужбина. От 2009 година, студент в НМА "Проф. Панчо Владигеров"- София, със специалност класическо пеене, в класа на Мария Белчева. Още като студент е забелязан и първите роли не закъсняват. Дебютира на сцената на Софийската Опера и балет, в студентски проекти на акд.Пламен Карталов. Участник в множество майсторски класове на световни певци и музиканти като: Карло Коломбара, Роберто Скандюци, Лучана Динтино, Кристиан Бенедикт, Ричард Баркър, Дарина Такова , Орлин Анастасов, Емил Иванов, Катя Борисова, Иван Консулов и други. Участник в оперни фестивали и концерти в България, Гърция, Австрия, Румъния и Швейцария. Като най-престижни сред тях са: зала България със Софийска Филхармония, зала 1 на НДК с Филхармония Букурещ. Гост изпълнител в Евро Парламента в Брюксел, по случай националният празник на България, под патронажа на българското правителство.



Бранимир Недков Георгиев, баритон, е роден на 17.06.1991 г. в гр. Бургас. През 2010 г. завършва НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ – гр. Бургас със специалност "класическо пеене“. През 2014 г. завършва НМА "Проф. Панчо Владигеров“ – гр. София със специалност "класическо пеене“ в класа на проф. Илка Попова и доц. Николай Моцов. От 2019 г. работи в Държавна опера – Бургас като артист–солист. Репертоарът му включва: Граф Алмавива от операта "Сватбата на Фигаро" - В. А. Моцарт; Мазетто от операта "Дон Жуан“ – В. А. Моцарт; Папагено от операта "Вълшебната Флейта“ – В. А. Моцарт; Данкайро от операта "Кармен“ – Жорж Бизе; Пинг от операта "Турандот" - Дж. Пучини; Силвио от операта "Палячи" - Р. Леонкавалло; Агамемнон от операта "Хубавата Елена" - Жак Офенбах; Бил Колхоун от мюзикъла "Целуни ме, Кейт“ – Коул Портър; Папакода от оперетата "Една нощ във Венеция“ – Йохан Щраус; Йозеф от оперетата "Виенска Кръв“ – Йохан Щраус; Джек от мюзикъла "Лелята на Чарли“ – Оскар Фелцман; Червеният котарак от операта за деца "Алиса в страната на чудесата“ – Александър Йосифов; Патиланчо от операта за деца "Патиланци“ – Александър Йосифов; Белчо, Черньо, Пъстрьо и Желчо от музикалната комедия "Четиримата Близнаци“ – Георги Костов и др.



Илиана Тодорова е родена в Бургас. Завършва Средно музикално училище “Проф. Панчо Владигеров" в родния си град при Елена Пеева,паралелно с това е извънреден студент в класа на проф. Джулия и Константин Ганеви, ученици и наследници на руския педагог Нейгауз, в Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров" , където по-късно получава висшето си образование в класа на проф. Стела Димитрова – Майсторова и магистърска степен при проф. Борислава Танева. Носител е на 12 национални и международни награди (пет първи), сред които – Първа награда на “Светослав Обретенов", Grand Prix на международния конкурс “Albert Roussel", Втора награда на “Виртуози на пианото", Усти над Лабем,Чехия, пета награда на XXI Международен конкурс за пианисти Сенигалия, Италия, “Карл Филч",Сибиу, Румъния и др. Участва в десетки национални и международни фестивали в България, Гърция,Кипър,Израел, Словакия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Швейцария, Франция, Чехия, Унгария, Румъния, Тайланд, Хонг Конг, Япония и много други. Свири с всички водещи оркестри в България, както и с редица европейски ансамбли. Член на “Trio di Vienna".Осъществява над сто национални и световни премиери на произведения от български и европейски съвременни композитори. Концертира на престижни подиуми като Biblioteca Berio, Генуа и Teatro Comunale di Firenze, Италия, International Cultural Center Athanaeum, Атина, Bösendorfer Saal, Виена, Световен културен и конгресен център, Хонг Конг и мн.др. Ръководи майсторски класове по пиано и камерна музика в Австрия, Италия, Румъния, Кипър, Хонг Конг. Записва за Българско национално радио, Българска национална телевизия, ERT-3,Гърция, RAI 1- Италия, Националното радио и телевизия на Хонг Конг. Нейни продукции са включени в Златния фонд на БНР. Има издадени 9 CD – за американската компания “ММО", “Crystal",Гърция, Voiceart, Австрия и Съюз на българските композитори. Постоянно осъществява записи за филмови продукции с италианското звукозаписно студио Sud Ovest Records. Илиана Тодорова е член на международната асоциация “Albert Roussel",Франция, Шубертово дружество, Австрия и на българското представителство на Международната асоциация за съвременна музика. Илиана Тодорова има близо двадесетгодишен академичен стаж като преподавател по пиано и камерна музика в НБУ и НМА, и е ежегоден педагог и пианист към Лятна академия за майсторски класове към Ost-West-Musikfest, St. Polten, Австрия. Участвала е в Мартенски музикални дни, Софийски музикални седмици, Салон на изкуствата, Пианисимо, Преглед на нова българска музика, Тракийско лято, Австрийски музикални седмици и редица международни форуми в различни държави. Публикации: Творчески публикации (издадени компактдискове): •Съвременни български и гръцки композитори Дуо Лафчиева-Тодорова Деница Лафчиева, кларинет Илиана Тодорова, пиано 1998, "Crystal", Гърция •Петър Петров Концерт за пиано в памет на Ерик Сати Камерен ансамбъл "Tempi concertati" диригент Веселин Байчев 2000, Съюз на българските композитори •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 412, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 413, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Дуо Кузманова-Тодорова Цезар Франк Бах Сарасате 2001, Voiceart, Австрия •Моцарт, Концерти за пиано и оркестър KV 38 и 40, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2002, Music minus one, САЩ •Homage a violin "Da Vinci" - Stradivarius 1725 дуо Кузманова-Тодорова 2004, Voiceart, Австрия •Камий Сен-Санс Концерт за пиано и оркестър сол минор Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2005, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 482, Русенска филхармония Диригент Найден Тодоров 2007, Naxos, Holland Научни доклади: "Хиндемит в България между двете световни войни", Млад научен форум за музика и танц, брой 1 (2007) "Пианото и пианистът", Млад научен форум за музика и танц, брой 3 (2009) "Възникване и промени в семантиката на понятието "симфонизъм"", Млад научен форум за музика и танц, брой 4 (2010) "Романтичната сонатна форма - трансформации (развитие и отлики от класическата), Млад научен форум за музика и танц, брой 5 (2011).