Константин бил талисман на Георги Илиев, покойният бос на ВИС-2. С това певецът сам се похвали, като уточни, че все пак имал приятели и от други фирми. И на Коцето обаче се случвало да попадне в напрегнати ситуации, включително насред престрелка между две групировки. Дори в този момент хитовият изпълнител не спрял да пее."Една-две години след казармата и записах "Черна роза", припомни Константин старта на музикалната си кариера в интервю за Мариян Станков-Мон Дьо за предаването "Събуди се" по Нова тв. Коцето изпява песента през 1999 г. Баладата, която е кавър на гръцка песен, става тотален хит, а изпълнителят директно се нарежда сред големите имена в попфолка.Коцето, който на 17 юли, следващата година ще празнува 50-тия си юбилей, бил сред певците, които работели в култовия столичен ресторант "Кошарите". В него се събирали не само актуалните попфолк звезди, а и доста хора от родния ъндърграунд. "Всички ме обичаха, но моята фирма и ресторанта, в който работех, бяха по-скоро към висаджийската група - Мето Илиенски, Жоро Илиев и други", обясни Константин.Надницата му била 20 лева, но ако нямало оборот, не получавал нищо. А се случвало да има и такива вечери, в които Коцето си тръгвал без заплащане. Прибирал се пеша, като вървял в студа по 7-8 километра."Случвало се е и да искам да си купя сандвич, но да нямам пари и да си легна гладен", връща се назад във времето изпълнителя.Коцето все пак може да се похвали, че е сред певците в жанра, познали щедростта на знаковите фигури от ъндърграунда и по-точно на Георги Илиев. Босът на ВИС-2 веднъж изненадал приятно певеца с 1000 марки. Направил го в края на един от поредните им приятелски разговори в "Кошарите". Тогава Георги Илиев се поинтересувал как върви ремонтът, който Коцето правел в тогавашния си дом. От дума на дума босът на ВИС-2 решил да помогне на певеца финансово."Много майки са разплакали сигурно, но за мен това бяха мъжкари и пичове, от които съм научил много неща. От тях лошо не съм видял", сподели Коцето, като даде пример с мъжката дума.Хитовият певец си припомни и случка, при която въпросните "мъжкари", както ги нарече, вадили оръжия и стреляли в ресторанта, в който работел. Коцето обаче тогава не спрял да пее. "Не беше хубаво да не пееш, въпреки че аз се ползвах пак с привилегии", заяви той с усмивка.Вечерта, в която станало наистина опасно, започнала напрегнато. Коцето пеел в ресторанта между две групировки, както обясни. Едната се била разположила в единия край на заведението, а другата – в другия. Певецът общувал с хора и от двете групи, понеже имал много приятели. Затова дори напрежението да ескалирало, той не очаквал да бъде засегнат. И все пак взел предпазни мерки. Преценил къде точно да застане, ако ненадейно завалят куршуми. И добре че го направил, защото не минало много време и от едната група се надигнал близък на Коцето. Всъщност, мъжът даже бил негов роднина, както и на братовчедка му – певицата Лияна. Въпросният мъж скочил с автомат в ръце и започнал да стреля. "От другата страна е Жоро Илиев, който не можа да остане безучастен...", разказа Коцето, като допълни, че през цялото време не спрял да пее.Коцето разбирал, че е прекалил не когато жена му Надя викала, а когато замълчавала. Само че тишината, която наставала в просторната им къща в покрайнините на София, траяла кратичко. "И после става бурничко", загатна Коцето.Жена му доста изживяла покрай популярността му. Надя много изстрадала, защото доскоро се влияела от писания по адрес на певеца. И как иначе, предвид периодичните слухове за негови тайни афери. През лятото на 2022 г. пък 17-годишно момиче подаде жалба за изнасилване срещу певеца в РУ Несебър. По-късно се появи информацията, че двамата се познавали, даже комуникирали през мобилни приложения. Така и не се разбра обаче защо е била в хотелската му стая в Слънчев бряг и какво точно се е случило помежду им.През 2020 г. пък Коцето скандализира с клип в инстаграм профила си. Певецът се показа как чете вестник "Уикенд" чисто гол. Коцето ръсеше шеги, а до него, навярно зад камерата, се кискаше дама, която не звучеше да е съпругата му Надя. Случката остана без коментар от певеца.При последната си медийна изява Коцето призна, че с жена му, с която вдигнаха приказна сватба през 2010 г., са правили големи компромиси. Когато напрежението назрявало, певецът казвал на Надя: "Знаеш какъв човек си взела!". Така той й припомнял, че е бил известен още в началото на любовта им. И все пак красивата блондинка, с която имат две деца, често го посрещала с въпроси защо имал брокат и фон дьо тен по ризата или защо миришел на алкохол. Коцето винаги изтъквал, че това е нормално предвид, че се връща от дискотека, в която е било поредното му участие. И още, че се раздавал на сцената, пеел сред публиката и никога не отказвал снимки с почитатели.