Константин спря рязко алкохола, похвали се самият той. Певецът се отдал на здравословен начин на живот, тренировки във фитнеса в просторната си къща в покрайнините на столицата и репетиции за концерта си на 21 март в зала "Арена 8888“.Тъкмо заради голямото музикално събитие, попфолк певецът направил пълен рестарт на живота си. Започнал годината с традиционната профилактика. Константин си направил пълни медицински изследвания, за да се увери в отличното си здраве. Освен това, вече втори месец певецът следва стриктен режим. Със ставането сутрин той отива тича на пътеката в домашния си фитнес. След това закусва, като набляга на протеините. Това правило Коцето спазва и на обяд, и на вечеря.През деня изпълнителят ходи на репетиции за концерта си, а участията по нощни клубове е намалил до минимум. Той имал по 2-3 изяви в големи дискотеки, колкото да не го забравят хората. Константин намалил драстично ангажиментите си, за да пази гласа си, а и за да може да спазва режима, който си е наложил."Сега като спрях рязко пиенето, защото на участие всяка вечер не може – две-три, четири, пет, шест големи, профилактично... И сега като спрях всичко! Аабе да не се повредя нещо?!“, възкликна Коцето уж на шега в предаването "Преди обед“ по bTV, в което гостува преди дни. Оказва се, че изпълнителят на "Черна роза" за първи път спира пиенето от 27 години. Той не уточнява дали се е отказал и от другите "екстри", с които често гарнира живота си.