Константинос Аргирос: Това е най-хубавото нещо на планетата!
Припомняме ви, че той стана татко преди една година.
"Мисля, че е най-хубавото нещо на планетата! Не бих могъл да опиша с думи чувствата и красотата, които изпълват душата ти, когато прегръщаш детето си и си едно цяло със семейството си,“ признава изпълнителят с видимо вълнение.
Аргирос споделя, че след раждането на детето му светът е придобил нов смисъл. За него семейството е източник на сила и вдъхновение:
"Мисля, че това преодолява всички проблеми и е една основа, на която човек може да се опре и да се развива. Семейството е причината да живееш и да се бориш за мечтите си.“
Той допълва, че не само близките му, но и публиката, която го обича, заема специално място в сърцето му:
"Имам подобни чувства както към цялото си семейство, така и към хората, които ме обичат и подкрепят – за тях работя и те са моят източник на вдъхновение.“
В интервюто си Аргирос подчертава, че именно семейството стои в основата на всичко.
С тези думи гръцкият любимец не само отваря сърцето си пред феновете, но и показва една по-човешка, нежна страна от живота си – тази на грижовния баща и сина, който намира смисъла си в любовта и близостта на своите хора.
В навечерието на своя втори голям концерт в София – насрочен за 19 ноември в "Арена 8888 София“, Аргирос сподели подробности и около шоуто, своето отношение към България и специалната връзка с футболната легенда Христо Стоичков.
"Българската публика много ме обича, аз нея също “ започна Аргирос, като изрази вълнението си от предстоящото събитие.
Той допълни, че подготовката за концерта включва "грандиозно шоу“, което ще надмине предишния му визит в България, когато изнесе концерт, облечен с фланелката на Стоичков.
Певецът обясни, че причината да излезе на сцената с екип № 8 е не само символична:
"Моят баща беше футболист. Той ме научи от малък да харесвам и уважавам играчите. Знам Стоичков още от дете. За мен беше чест да помоля за тази фланелка.“
По думите му, актът е бил съобразен и с екипа на Стоичков – за да се получи подходящо уважение към легендата.
В интервюто той продължи: "…и се надявам да дойде на концерта ми в София.“ — с което покани Стоичков лично да присъства, пише Edna.bg.
Накрая Аргирос отправи послание към българските си фенове: да очакват вечер, изпълнена с енергия, музика и специални моменти — и той самият вярва, че този концерт ще бъде "нещо различно и запомнящо се“.
Почина Полин Колинс
11:33
