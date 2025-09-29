ЗАРЕЖДАНЕ...
|Консумацията на супи, приготвени от различни видове зеле, помага за намаляване на нивата на захарта
Понижаващият кръвната захар ефект на тези супи е бил по-силен от този на основните ястия, приготвени от моркови, тиква или картофи. Проучването е публикувано в "Диабет, затлъстяване и метаболизъм“.
В проучването участвали възрастни доброволци. Всеки ден те консумирали 600 мл зеленчукова супа - или от кръстоцветни (различни видове зеле), или от кореноплодни зеленчуци и тиква. Участниците носели устройства за непрекъснато измерване на глюкозата, за да регистрират промените в нивата на кръвната си захар на всеки 15 минути.
Резултатите показват, че групата, включваща кръстоцветни зеленчуци, е имала по-ниски нива на глюкоза и като цяло по- стабилни колебания на кръвната захар.
Авторите отдават ползите от кръстоцветните зеленчуци на високото им съдържание на полифеноли, витамин К, нитрати и вещества като сулфорафан, които подобряват инсулиновата чувствителност и намаляват възпалението, пише zdrave.to. Следователно, включването на зеле или броколи в диетата може да помогне за подобряване на метаболитното здраве.
