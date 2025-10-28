ЗАРЕЖДАНЕ...
Коректорът, който ще промени визията ви: Момичета, ще останете доволни!
Как да изберем коректор?
Първата стъпка е да изберем правилния нюанс. Най-важният фактор за намирането на правилния нюанс обаче е познаването на подтона на кожата ви. Обикновено по-тъмните тонове на кожата се нуждаят от продукти с жълти подтонове, докато по-светлите тонове на кожата се възползват от розови.
Кремообразен, течен или стик?
Консистенцията на продукта трябва да е съобразена с нуждите на зоната и резултата, който се стремите да постигнете. Кремообразните текстури и течните продукти са по-лесни за работа, а покритието може да се "изгради“. От друга страна, компактните пудри и стиковете обикновено предлагат по-тежко покритие, като единствената трудност е разнасянето. Влажна гъба или четка ще ви помогне в този процес.
Кой инструмент е най-подходящ за нанасяне?
Ако искате пълно покритие, изберете четка , която ще ви помогне да нанесете продукта, докато получите желания резултат. Още по-голямо покритие се предлага чрез нанасяне с пръсти. В същото време топлината на ръката спомага за бързото абсорбиране, стабилизиране и хомогенизиране на продуктите. И накрая, ако се стремите към сияен резултат, използвайте гъба за нанасяне на коректора.
Как се нанася правилно?
Класическият начин е да се нарисува обърнат триъгълник, който се простира от долната част на окото до височината на ябълките. Целта на тази конкретна техника е да се покрият тъмните кръгове, като същевременно се освети част от центъра на лицето, създавайки плавен цветен преход, пише marieclaire.gr. Вторият начин е да се нанесе коректорът, покривайки само зоната на тъмните кръгове във вътрешния ъгъл на очите, но и във външния, за да се придаде на очите насоченост нагоре.
Кога да използвате?
За основно покритие и хайлайтър, нанесете коректор веднага след фон дьо тена, за да знаете точно къде е необходим. Не забравяйте да го фиксирате с пудра, за да остане на мястото си с часове.
